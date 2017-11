'Surface Book 2 is nagenoeg niet zelf te repareren'

De iFixit-teardown van de Microsoft Surface Book 2 met 13,5"-scherm toont aan dat de laptop zeer moeilijk te repareren is. De ssd is wel te vervangen, maar alleen na een complex aantal stappen. De site geeft de laptop een 1 op gebied van repareerbaarheid.

De score van 1 voor de Surface Book 2 is iets beter dan die van de Surface Laptop, die een 0 op repareerbaarheid kreeg, maar daar is alles wel mee gezegd volgens iFixit. Het scherm van de Surface Book 2 is zo vastgelijmd aan de onderliggende tablet dat veel warmte en wrikken nodig is om het los te krijgen.

Vervolgens moeten vijfentwintig T4 Torx-schroeven losgehaald worden om het moederbord te kunnen verwijderen, maar zelfs daarna bleek dit nog tegengehouden te worden door de vastgelijmde camera's van de Surface Book 2. Na het lostrekken van de nodige kabels is uiteindelijk de PM961-ssd van Samsung te verwijderen. De processor en het werkgeheugen zijn gesoldeerd en dus niet zelf te vervangen. De aansluiting van de accucellen zit onder het moederbord, waardoor het lastig is de stroom los te koppelen voor repareerpogingen.

Ook het toetsenborddeel is moeilijk te openen omdat de onderste plaat vastgelijmd is, waarbij als extra complicatie geldt dat de accu van dit deel nog eens aan die plaat is vastgelijmd. Volgens iFixit is het een grote uitdaging om de onderste plaat te verwijderen zonder deze te vervormen. Microsoft kondigde de Surface Book 2 in oktober aan. Naast de 13,5"-variant komt er ook een 15"-model. Of het met de repareerbaarheid van die versie beter is gesteld, is nog niet bekend.