Mozilla trekt vertrouwen in certificaatautoriteit Staat der Nederlanden niet in

Mozilla onderneemt geen actie tegen rootcertificaatautoriteiten van overheden zoals die van de Staat der Nederlanden. De klacht was dat de overheid deze kan misbruiken voor man-in-the-middle-aanvallen, maar volgens Mozilla is hier geen bewijs voor.

Mozilla-ontwikkelaar Gervase Markham heeft het ticket op Bugzilla met het verzoek het vertrouwen in de Staat der Nederlanden-certificaatautoriteit op te zeggen afgehandeld en deze van het stempel 'won't fix' voorzien. In de toelichting meldt hij dat er geen bewijs, verklaring of indicatie is dat een overheid zijn certificaatautoriteit in zal zetten om man-in-the-middle-aanvallen op ssl-verbindingen in te zetten. "Ik denk dat we geen actie tegen ca's van overheden moeten nemen, simpelweg omdat ze surveillancewetten doorvoeren", schrijft Markham.

Volgens de ontwikkelaar leidt uitsluiting van overheids-ca's er toe dat overheden minder transparant zullen zijn over wat inlichtingendiensten mogen en of ze invloed kunnen uitoefenen op hun certificaatautoriteiten. Daarnaast is hij van mening dat het steeds moeilijker wordt om misbruik te maken met ca's omdat de trend is dat er meer transparantie en verantwoording is.

Aan het besluit om geen actie te ondernemen ging een discussie vooraf tussen de oorspronkelijke indiener van het ticket, Chris van Pelt, en Mark Janssen van Logius, dat verantwoordelijk is voor de PKIOverheiddienst die de Staat der Nederlanden uitgeeft. Volgens Van Pelt zijn de zorgen dat het toezicht op PKIOverheid minimaal is, in combinatie met de intentie om communicatie te onderscheppen en de bevoegdheden van de WIV om hier 'valse sleutels' voor in te zetten.

Janssen beargumenteert dat een onafhankelijke auditinstantie toezicht houdt op het ondertekenen van certificaten en dat de schade voor PKIOverheid zo groot zou zijn bij het intrekken van het vertrouwen, dat misbruik niet aan de orde zou zijn.