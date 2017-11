Certificaatautoriteit StartCom stopt vanwege verlies vertrouwen van browsers

De Chinese certificaatautoriteit StartCom heeft bekendgemaakt te stoppen met zijn activiteiten, waardoor het bedrijf vanaf 2018 geen certificaten meer zal uitgeven. De beslissing volgt op het intrekken van vertrouwen in de autoriteit door onder meer Google en Mozilla.

StartCom laat bij monde van bestuursvoorzitter Xiaosheng Tan in een bericht op een mailinglijst van Mozilla weten dat het de beslissing heeft genomen na 'zorgvuldige overweging'. Nadat het bedrijf per 1 januari 2018 stopt met het uitgeven van certificaten zal het zijn drie rootcertificaten twee jaar later vernietigen. Xiaosheng Tan, die eveneens chief security officer is bij StartCom-moederbedrijf Qihoo 360, schrijft dat de certificaatautoriteit 'een moeilijk reïntegratieproces achter de rug heeft'.

De problemen rond StartCom en zusterbedrijf WoSign kwamen in 2016 aan het licht nadat Mozilla een onderzoek had uitgevoerd. Zo gaven de certificaatautoriteiten bijvoorbeeld zonder toestemming van de betreffende eigenaren certificaten voor domeinen uit en wijzigden ze uitgiftedatum van certificaten achteraf. Mozilla besloot daarom in oktober 2016 zijn vertrouwen op te zeggen in de organisaties.

Deze beslissing werd gevolgd door onder meer Google, Apple en Microsoft. Vorig jaar kondigde het moederbedrijf nog een reorganisatie van de bedrijven aan. Daarbij werden WoSign en StartCom uit elkaar gehaald, nadat WoSign de autoriteit eerder zonder notificatie had overgenomen. Wat de huidige beslissing voor WoSign betekent, maakt Qihoo 360 niet bekend.