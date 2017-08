Windows 10 vertrouwt nieuwe WoSign-certificaten vanaf oktober niet meer

Microsoft heeft bekendgemaakt dat het alle nieuwe WoSign- en StartCom-certificaten, die vanaf oktober worden uitgegeven, niet meer vertrouwt in Windows 10. Alle bestaande certificaten worden nog vertrouwd totdat zij vanzelf aflopen.

Microsoft schrijft dat het de beslissing heeft genomen omdat de certificaatautoriteiten niet voldoen aan de standaarden van zijn Trusted Root-programma. Het Redmondse bedrijf rekent de autoriteiten ook andere misstappen aan, zoals het onterecht uitgeven van certificaten, het gebruiken van dubbele serienummers en het aanpassen van de datum van uitgifte, zodat deze verder in het verleden lijkt te liggen. Het verlopen van de certificaten wil het bedrijf bereiken door een 'not before'-datum van 26 september te hanteren.

Mozilla maakte vorig jaar al bekend dat het zijn vertrouwen in de Chinese certificaatautoriteiten had verloren, nadat er een onderzoek had plaatsgevonden. Mozilla stelde zelf een uitgebreide lijst op met de problemen rond WoSign en StartCom. Apple trok destijds eveneens zijn vertrouwen in de certificaten in. In november volgde Google met een soortgelijke beslissing, waar het bedrijf een gefaseerde aanpak hanteerde.

Google startte in Chrome 56 met het afbouwen van het vertrouwen en maakte eind juli bekend dat met versie 61 van de browser het vertrouwen volledig verdwijnt. Dat betekent dat rond september, als de release plaatsvindt, alle StartCom- en WoSign- certificaten niet meer worden vertrouwd door Chrome. Google raadde sites die de certificaten nog steeds gebruiken, dan ook aan om snel actie te ondernemen om problemen te voorkomen.