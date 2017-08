Valve kondigt aan dat Dota-kaartspel Artifact in 2018 uitkomt

Valve heeft tijdens The International 2017, een onlangs begonnen groot e-sportstoernooi van Dota 2, bekendgemaakt dat in 2018 een kaartspel zal worden uitgebracht dat is gebaseerd op de wereld van Dota.

De ontwikkelaar van Dota 2 toonde tijdens The International een teaser waaruit is op te maken dat er een Dota-kaartspel wordt uitgebracht. Gameplaybeelden en diepgaande details werden niet onthuld. De game moet ergens in 2018 uitkomen.Vermoedelijk zal de game deels vergelijkbaar zijn met bestaande kaartspellen, zoals Hearthstone en Gwent: The Witcher Card Game.

Sean Plott, een voormalige Starcraft-shoutcaster en copresentator van The International, maakte wel bekend dat Artifact kenmerken van de Dota-games zal hebben, zoals de aanwezigheid van drie verschillende lanes, creeps, champions en stukken uitrusting die moeten worden aangeschaft.

The International 2017 is het derde grote e-sportstoernooi van Dota 2 van het seizoen 2017. Het toernooi wordt gehouden in Seattle, waar zestien verschillende e-sportsteams strijden om de titel. Inmiddels is het totale beschikbare prijzengeld opgelopen tot ruim 24 miljoen dollar; het winnende team gaat naar huis met meer dan 10 miljoen dollar.