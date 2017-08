OpenAI verslaat professionele Dota 2-spelers met zelflerende bot

OpenAI heeft een bot ontwikkeld die Dota 2 kan spelen, en dit zelfs zo goed kan dat het de beste spelers van de wereld kan verslaan. De kunstmatige intelligentie leert van potjes tegen zichzelf te spelen en versloeg onlangs wereldtoppers zoals Dendi.

De potjes werden gespeeld in 1vs1-wedstrijden onder toernooiregels, zo legt OpenAI uit op zijn website. De organisatie, die ondersteund wordt door Elon Musk, heeft ook een video gemaakt waarin het uitlegt hoe de bot functioneert. Tijdens het jaarlijkse Dota 2-evenement dat door Valve wordt georganiseerd werd de bot gedemonstreerd, waarna verscheidene potjes werden gespeeld tegen professionele Dota 2-spelers, en liet de OpenAI-bot zien dat het de spelers kon verslaan. Onder andere de Oekraïense topspeler Dendi werd het slachtoffer van de bot.

Met de ontwikkeling laten de makers zien dat ze kunstmatige intelligentie kunnen gebruiken om ingewikkelde zaken te leren. Dota 2 is een complexe game waarin veel verschillende opties en strategieën mogelijk zijn. Het kost de bot desondanks maar een uur om vanuit niets te leren hoe Dota 2 gespeeld moet worden en om andere bots te verslaan. Om menselijke spelers te verslaan is twee weken training nodig. Menselijke spelers hebben doorgaans veel meer tijd nodig om alle technieken en trucs in het spel onder de knie te krijgen.

Standaard wordt Dota 2 echter gespeeld met vijf spelers aan elke kant. Uiteindelijk hoopt OpenAI deel te kunnen nemen met een leger aan zelflerende bots, zodat ook deze wedstrijden gespeeld kunnen worden tegen een menselijk team. Volgend jaar hoopt OpenAI al zo ver te zijn om een team van bots op het Dota 2-toernooi mee te laten doen.