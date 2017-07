Rotterdam overweegt goedkeuring te geven voor e-sportscomplex in gaskoepels

De gemeente Rotterdam overweegt om definitieve toestemming te geven aan het bedrijf Gamers First, dat de leegstaande gaskoepels aan de Nieuwe Maas wil blijven gebruiken en wil uitbouwen als e-sportscomplex. Er is nog en ander project in de race voor deze locatie.

Nolan Noordzij van Gamers First licht aan Tweakers toe dat de locatie al even in gebruik is voor e-sportswedstrijden, maar dat ze er in het slechtste geval na september weer uit moeten. "Er is nog een ander project dat de gemeente overweegt. Dat is een initiatief voor urban sports. We hadden twee weken geleden al iets definitiefs van de gemeente moeten horen, maar dat project heeft van de gemeente nu al drie keer uitstel gekregen voor de indiening van hun bedrijfsplan. Zij moeten ook nog de nodige vergunningen verzamelen, dus ik denk dat we een goede kans maken."

De pas afgestuurde Noordzij heeft van de gemeente al wel subsidie gekregen, maar dat is bestemd voor het concept van het organiseren van e-sportscompetities en niet specifiek voor het complex met de gaskoepels, dat e-Sports House 010 moet gaan heten. "Met dat subsidiegeld gaan we desnoods op een andere locatie verder met onze plannen", zegt Noordzij. Hij kon niet zeggen hoeveel subsidie de gemeente Rotterdam heeft verstrekt, omdat de gemeente dat zelf nader wil bekendmaken. Gamers First heeft tot nu toe alles zelf moeten investeren; het zou gaan om een 'aanzienlijke bedrag'. Er zijn sponsors betrokken die een deel van de kosten voor hun rekening nemen; zo levert Acer de schermen die bij de competitie gebruikt worden.

De gaskoepels zijn al even in gebruik voor e-sportswedstrijden. Het afgelopen weekend hebben er finales plaatsgevonden van het tweede seizoen van een Nederlandse studentencompetitie van League of Legends, de Dutch College League. Deze wedstrijden vonden voorheen plaats in een bioscoop in Hilversum, waar alles week in week uit opnieuw moest worden af- en opgebouwd. Het idee is dat seizoen drie van deze competitie in zijn geheel in de gaskoepels plaatsvindt. Deze competitie wordt al twee jaar uitgezonden op Fox Sports en Twitch, en loopt van november tot juni, waarbij er wekelijks een wedstrijd wordt gespeeld.

Ook moeten er in de toekomst competities gaan plaatsvinden rondom Rocket League en Dota 2. Daarnaast wil Gamers First ook een amateurcompetitie opzetten rondom FIFA 17 of Pro Evolution Soccer 2017. Deze competitie zou in de winterstop van de Nederlandse amateurcompetitie van start moeten gaan. "Eerst komen er een aantal toernooien om de beste spelers te selecteren", licht Noordzij toe. "Deze wedstrijden zullen gewoon nog in de voetbalkantines van de deelnemende Rotterdamse voetbalverenigingen plaatsvinden. De beste overgebleven spelers strijden dan tegen elkaar, waarna de beste vier spelers overblijven. Zij zullen dan de finales spelen in het e-Sports House 010 met een groot scherm voor publiek."

Het complex is gratis te bezoeken voor toeschouwers. De grootste van de twee gaskoepels biedt plaats aan ongeveer 150 toeschouwers, de e-sporters, coaches en een commentaarhok voor shoutcasters. Voor casual gamers is er op dit moment nog niet veel georganiseerd, maar op termijn wil Noordzij dat zij er bijvoorbeeld kunnen trainen voor wedstrijden of apparatuur kunnen huren.

Gelet op de locatie van het complex, die zich vlakbij De Kuip bevindt, hopen de bedenkers dat het ook deel gaat uitmaken van Feyenoord City, het 1,5 miljard kostende project waarbij onder meer een nieuw Feyenoord-stadion wordt gebouwd. Noordzij meldt dat Gamers First en de gemeente daar met elkaar over in gesprek zijn en dat er interesse vanuit beide kanten is. Noordzij hoopt dat er mogelijk in de toekomst ook e-sportswedstrijden in De Kuip kunnen worden gespeeld. "Volgens het laatste bestemmingsplan worden er woningen in het stadion gebouwd en komt er mogelijk atletiekfaciliteiten; dan blijft er nog genoeg ruimte over voor ons." Gamers First heeft al een samenwerkingsovereenkomst met Ahoy, waar mogelijk de finales van seizoen drie van de Dutch College League gehouden gaan worden.

Joost Roset heeft de Dutch College League opgezet. De vader van Nolan Noordzij, Wim Noordzij, was daar ook bij betrokken. Samen hebben ze het bedrijf Gamers First opgericht, waar alle projecten en concepten onder vallen, zoals ook het op Fox Sports uitgezonden tv-programma Inside Esports. Wim Noordzij was in het verleden onder meer oud-projectleider van Europese Kampioenschap voetbal uit 2000.

De initiatiefnemers vinden dat e-sports in Nederland nog sterk wordt ondergewaardeerd en dat Nederland op het vlak van e-sports achterloopt op andere landen, waar het meer gestimuleerd wordt. Met dit nieuwe fysieke complex willen ze e-sports in Nederland naar een hoger niveau brengen.