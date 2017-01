Door Joris Jansen, maandag 23 januari 2017 11:49, 44 reacties • Feedback

De Braziliaanse oud-topvoetballer Ronaldo heeft samen met een bevriende professionele pokerspeler en een directeur uit de pokerwereld vijftig procent van de aandelen gekocht van de Brazaliaanse e-sportsorganisatie CNB e-Sports Club.

Het is onbekend voor welk bedrag Ronaldo Luis Nazário de Lima en zijn twee mede-investeerders de aandelen van CNB e-Sports Club hebben verworven. De oorspronkelijke oprichters van CNB behouden de overige vijftig procent van de aandelen.

CNB is een van de grootste e-sportsorganisaties in Zuid-Amerika. De organisatie heeft teams die uitkomen in Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends, Heroes of the Storm en Dota 2. In 2001 werd CNB opgericht als een Counter-Strike team. Vorig jaar eindigde het League of Legends-team van CNB tweede in de CBLoL Stage 2 finales.

Ronaldo is niet de eerste bekende oud-topsporter die investeert in e-sports. De Canadese voormalige NBA-basketballer Rick Fox richtte eind 2015 de Noord-Amerikaanse e-sportsorganisatie Echo Fox op. Hij betaalde ongeveer een miljoen dollar voor de overname van het team Gravity Gaming, waarmee Fox een plek bemachtigde om uit te komen in de Noord-Amerikaanse LCS-competitie van League of Legends.

De 40-jarige Ronaldo is een grote naam in de voetbalwereld. De oud-voetballer had een grootse carrière en voetbalde onder meer bij PSV, FC Barcelona, Real Madrid en Inter Milan. Hij is door de FIFA drie keer uitgeroepen als Wereldvoetballer van het jaar.