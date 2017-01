Door Sander van Voorst, maandag 23 januari 2017 11:32, 28 reacties • Feedback

Symantec heeft certificaten ingetrokken, die het eerder voor verschillende domeinen had uitgegeven. De actie volgt op een melding van Andrew Ayer, oprichter van SSLMate, die de certificaten ontdekte.

Ayer schreef afgelopen week dat Symantec vorig jaar verschillende certificaten voor het domein example.com heeft uitgegeven. Hij meldde dit aan Icann, dat de eigenaar is van het domein. De organisatie zei dat er geen toestemming was verleend voor het uitgeven van de certificaten. Deze certificaten waren echter al ingetrokken. Daarnaast vond hij andere certificaten die waren uitgegeven voor domeinen met het woord 'test' erin. Symantec reageert op de melding en zegt dat de certificaten door een van zijn 'vertrouwde partners' zijn uitgegeven.

Als gevolg van de actie zegt Symantec de uitgaverechten van de betreffende partner te hebben ingetrokken, zolang er een onderzoek loopt. Daarnaast heeft het bedrijf de overige nog geldige certificaten ingetrokken. Daarbij gaat het om verschillende door Ayer gevonden domeinen, bijvoorbeeld 'test1' tot en met 'test9'. Ayer schreef dat deze domeinen aan verschillende partijen toebehoren en dat het onwaarschijnlijk is dat zij allemaal toestemming voor de uitgave hadden verleend. De certificaten zouden niet 'in het wild' gebruikt worden.

Google had in 2015 eerder een root-certificaat van Symantec geblokkeerd, omdat het was uitgegeven in strijd met de geldende regels. Andere certificaatautoriteiten hebben eveneens in het verleden zonder toestemming certificaten voor domeinen uitgegeven. Zo gaf WoSign een certificaat uit voor GitHub, naast andere fouten.