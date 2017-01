Door Sander van Voorst, vrijdag 27 januari 2017 18:16, 43 reacties • Feedback

Google heeft aangekondigd dat het een eigen root-certificaatautoriteit begint, waarmee het certificaten kan uitgeven. Om dit te faciliteren heeft de zoekgigant twee bestaande root-autoriteiten ingelijfd, namelijk GlobalSign R2 en R4.

Daarmee moet het mogelijk zijn om meteen te beginnen met het onafhankelijk uitgeven van certificaten, schrijft Google. Het opnemen van de root-certificaten in producten neemt enige tijd in beslag, die Google met deze zet wil inkorten. Het bedrijf wil via Google Trust Services de nieuwe certificaatautoriteiten aansturen namens Google en moederbedrijf Alphabet. Met de beslissing zegt Google mee te gaan in de ontwikkeling van https als 'fundamentele techniek' op internet.

De zoekgigant maakte hiervoor gebruik van een door een derde partij verzorgde certificaatautoriteit genaamd GIAG2. Deze autoriteit moet in de tussentijd gewoon blijven functioneren, terwijl de verhuizing naar de nieuwe infrastructuur plaatsvindt. Google meldt dat het van plan is om nog steeds van andere certificaatautoriteiten gebruik te maken en dat ontwikkelaars er daarom goed aan doen om een scala aan roots op te nemen in hun producten, voor zover deze verbinding maken met Google.

Het bedrijf kondigde afgelopen oktober aan dat het vanaf oktober van dit jaar alleen nog certificaten vertrouwt van autoriteiten die voldoen aan het Certificate Transparency-beleid. Daarmee moet aan de hand van openbare logbestanden worden gecontroleerd of autoriteiten certificaten juist hebben uitgegeven.