vrijdag 27 januari 2017

De Duitse politie heeft in Berlijn en Keulen panden van Adblock Plus-ontwikkelaar Eyeo doorzocht. Het bedrijf wordt ervan verdacht op grote schaal auteursrechtinbreuk te hebben gepleegd. Volgens Eyeo-ceo Till Faida is de actie het gevolg van een aanklacht door uitgever Axel Springer.

De site Heise maakt melding van de doorzoekingen en schrijft dat deze een nieuwe stap zijn in het conflict tussen de uitgever en het bedrijf achter de adblocker. Kern van de zaak is het verspreiden van filterregels door Eyeo, waarmee de blokkering van adblockers door de Springer-site Bild Online omzeild kon worden. De uitgever laat aan Heise weten dat hij in het afgelopen jaar twee aanklachten tegen Eyeo heeft ingediend: vanwege het omzeilen van de blokkering en omdat het bedrijf voor de rechter gelogen zou hebben.

Het conflict tussen de ondernemingen over het omzeilen van de blokkade loopt al langer, zo wist Axel Springer in 2015 al een voorlopige voorziening te verkrijgen tegen het verspreiden van de filterregels. De Hamburgse rechter stelde de methode voor het blokkeren van adblockers toen gelijk met de kopieerbescherming van dvd's, die wettelijk niet bedrijfsmatig doorbroken mag worden, aldus Heise. De site schat in dat Springer met de actie meer wil bereiken dan alleen het uitschakelen van Eyeo. Door zich op de filterlijsten zoals EasyList te richten, zou de uitgever mogelijk ook andere adblockers kunnen treffen.

In Duitsland roepen mediabedrijven al langer om een verbod op adblockers. In 2014 kondigden verschillende ondernemingen, waaronder Axel Springer, aan dat zij maatregelen zouden nemen.