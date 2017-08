Adblock Plus wint hoger beroep tegen Duitse uitgevers

Eyeo, het moederbedrijf van Adblock Plus, heeft in Duitsland drie zaken in hoger beroep gewonnen. Drie mediabedrijven klaagden het bedrijf aan voor voor gemiste inkomsten, ter waarde van miljoenen euro's.

De mediabedrijven in kwestie zijn RTL Interactive, ProSiebenSat.1 en Süddeutsche Zeitung, schrijft Adblock Plus op zijn blog. Het advertentieblokkeerbedrijf vertelt dat de drie bedrijven al eerder drie aparte zaken hadden aangespannen, maar deze verloren. Hierop gingen alle drie de bedrijven in hoger beroep, zonder succes.

Naast het terugbetalen van gemiste inkomsten, eisten de aanklagers verder dat het Acceptable Ads-programma van Adblock Plus verboden wordt. Dit programma laat adverteerders op een witte lijst komen, wanneer hun advertenties voldoen aan de door Adblock Plus opgestelde voorwaarden voor 'acceptabele advertenties'. Grote advertentiebedrijven moeten betalen om op de lijst te mogen komen. Vorig jaar zette het bedrijf een eigen platform op voor het tonen van dergelijke advertenties. De rechter heeft besloten dat geen van deze zaken tegen de wet zijn.

Volgens de Bayerischer Rundfunk had de Süddeutsche Zeiting de service voor 2,5 miljoen euro aangeklaagd. Hoeveel de andere twee bedrijven eisten, is niet bekend. Adblock Plus schrijft dat de rechter de aanklagers adviseerde om hun hun energie te steken in het zoeken naar andere bronnen van inkomsten.