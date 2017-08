Asus onthult zes Zenfone 4-smartphones met dubbele camera's

Asus heeft tijdens een presentatie in Taipei zes nieuwe smartphonemodellen van de Zenfone 4-serie gepresenteerd. De Taiwanese elektronicafabrikant stopt een dubbele camera in alle Zenfone 4-modellen, waarbij de camera van bijna alle toestellen een beeldhoek van 120 graden heeft.

De Zenfone 4 Pro is het vlaggenschip in de serie en krijgt een Snapdragon 835 als soc en een 5,5"-amoledscherm met een resolutie van 1920x1080 pixels. De dubbele camera op de achterkant is een exemplaar met een resolutie van twaalf megapixel, het diafragma is f/1.7 en de pixelgrootte bedraagt 1,4μm. De frontcamera heeft een resolutie van acht megapixel, de lens heeft een diafragma van f/1.7 en de pixels zijn 1,4μm. De dubbele camera wordt in de Zenfone 4 Pro gebruikt om 2x optische zoom te bewerkstelligen. Het toestel heeft een accu met een capaciteit van 3600mAh, krijgt 6GB ram en heeft 128GB opslagruimte, wat via een micro-sd-kaartje van maximaal 2TB is uit te breiden. Verder is er een vingerafdrukscanner is aanwezig.

De goedkopere Zenfone 4 krijgt een Snapdragon 660 of 630 als soc, en heeft een 5,5"-ips-scherm met een resolutie van 1920x1080 pixels. De camera heeft een resolutie van twaalf megapixel, waarbij de lens een maximaal diafragma van f/1.8 heeft; de pixels zijn 1,4μm groot. De frontcamera heeft een resolutie van acht megapixel en de lens heeft een diafragma van f/2.0. De dubbele camera wordt in de Zenfone 4 gebruikt om foto's te maken met een grote beeldhoek van 120 graden. Het toestel heeft een vingerafdrukscanner, een accu met een capaciteit van 3300mAh, krijgt 4 of 6GB ram en heeft 64GB opslagruimte, wat via een micro-sd-kaartje met 2TB is uit te breiden. Zowel de Zenfone 4 als de Pro heeft een usb-c-poort en een 3,5mm-aansluiting.

Asus brengt ook twee modellen uit die specifiek zijn gericht op het nemen van selfies. De Zenfone 4 Selfie Pro heeft een frontcamera met een resolutie van 24 megapixel, met een diafragma van f/1.8 en een pixelgrootte van 1.4μm; de tweede selfiecamera aan de voorkant is een exemplaar dat gebruikt kan worden voor foto's met een beeldhoek van 120 graden. De Zenfone 4 Selfie moet het doen met 20 megapixel voor de belangrijkste frontcamera; de tweede camera aan de voorkant heeft een resolutie van 8 megapixel en is ook specifiek voor foto's met een grote beeldhoek. De Selfie Pro heeft een 5.5"-full-hd-amoledscherm en krijgt een Snapdragon 625, terwijl de reguliere Selfie een Snapdragon 430 heeft en een 5.5"-ips-scherm krijgt met een 720p-resolutie. Beide toestellen hebben een 3,5mm-aansluiting.

De Zenfone 4 Max en de Max Pro zijn gericht op een lange accuduur. Daartoe hebben beide toestellen een accu met een capaciteit van 5000mAh. De Max Pro krijgt een Snapdragon 430 als soc, heeft 4GB ram en 64GB opslaggeheugen; de Max krijgt een Snapdragon 425-soc, heeft maximaal 3GB werkgeheugen en 32GB opslagruimte.

De Zenfone 4 Pro gaat 599 dollar kosten, terwijl de Zenfone 4 een prijs van 399 dollar krijgt. De Zenfone 4 Selfie Pro kost 379 dollar en de reguliere selfietelefoon komt voor 279 dollar in de winkels te liggen. De prijzen voor de Max-modellen moeten nog worden bekendgemaakt.