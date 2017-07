Asus kondigt Zenfone 4 Max aan met accu van 5000mAh

Asus heeft in Rusland de Zenfone 4 Max gepresenteerd. De smartphone krijgt een accu met een capaciteit van 5000mAh en heeft een dubbele camera op de achterkant. De telefoon komt in twee varianten met twee verschillende socs.

De Zenfone 4 Max wordt geleverd met een Snapdragon 425 met vier A53-kernen die op 1,4Ghz draaien en een Adreno 308-gpu. Daarnaast komt de telefoon ook op de markt met een Snapdragon 430, een soc met acht kernen en een Adreno 505 als gpu. Het toestel komt met een accu met een capaciteit van 5000mAh.

Beide camera's op de achterkant hebben een resolutie van dertien megapixels. De hoofdcamera heeft een lens met een diafragma van f/2.0. De Zenfone 4 Max heeft ook een groothoekcamera met een beeldhoek van 120 graden. Het is onduidelijk wat het diafragma van deze groothoek is. De selfiecamera op de voorkant is een 8-megapixelexemplaar, die opnames kan combineren tot een panorama van 140 graden.

Het toestel krijgt een 5,5"-ips-lcd. Het is onduidelijk welke resolutie het scherm heeft en of daar per variant verschil in zit. De Zenfone 4 Max komt met 2GB of 4GB ram en krijgt 16, 32, of 64 GB aan opslaggeheugen. Dit is uit te breiden met een micro-sdkaartje van maximaal 256GB. Naast de twee simkaartsloten heeft de telefoon een derde slot voor micro-sdkaartjes. De telefoon heeft een vingerafdrukscanner op de voorkant die is verwerkt in de home-knop en draait op Android 7.0.

De telefoon weegt 181 gram en meet 154x76,9x8,9mm. De Russische website Helpix meldt dat de goedkoopste variant met de Snapdragon 425 omgerekend waarschijnlijk zo'n 205 euro gaat kosten.

Asus brengt binnen enkele dagen de Zenfone Zoom S uit in Nederland. Deze telefoon heeft ook een een grote 5000mAh-accu. Het toestel krijgt een 5,5"-oledscherm en heeft een dubbele camera die 2,3x 'optische' zoom mogelijk maakt. De soc is een Snapdragon 625, een octacore met acht Cortex A53-processorkernen. Het toestel is wel een stuk duurder dan de Zenfone 4 Max; de prijs wordt 469 euro.