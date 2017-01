Door Olaf van Miltenburg, woensdag 4 januari 2017 21:16, 9 reacties • Feedback

Asus heeft woensdag tijdens de CES 2017 twee nieuwe ZenFones aangekondigd. De ZenFone AR is een smartphone met 8GB ram en ondersteuning voor Google Tango en Daydream. De ZenFone Zoom 3 heeft een dubbele camera voor 2,3x optische zoom.

De Asus ZenFone AR is na de Lenovo Phab 2 Pro de tweede smartphone met ondersteuning voor Google Tango. Het houdt in dat de smartphone een cameramodule met onder andere dieptesensor en infraroodlaser bevat, waarmee een omgeving zoals een kamer met meubels gedetailleerd in kaart gebracht kan worden. Met de Tango-app kan de gebruiker augmented reality-toepassingen gebruiken, zoals objecten virtueel via de camera in de ruimte plaatsen. Asus demonstreerde bijvoorbeeld hoe met een app van het kledingmerk GAP verschillende virtuele kledingstukken op een model getoond kunnen worden.

De ZenFone AR bevat een Qualcomm Snapdragon 821 met 8GB ram en een amoled-scherm met diagonaal van 5,7 inch en resolutie van 2560x1400 pixels. De camera in de smartphone is de Sony IMX318-sensor met vierassige optische beeldstabilisatie. De smartphone ondersteunt daarnaast Google Daydream-platform voor het draaien van vr-toepassingen met controller. Het toestel komt in het tweede kwartaal voor een nog onbekende prijs.

De Asus ZenFone Zoom 3 is net als de Zoom 2 een dualcamerasmartphone. Asus heeft deze een flinke upgrade gegeven en het ontwerp aangepast. De telefoon beschikt over twee 12-megapixelcamera's. Een daarvan biedt 2,3x optische zoom en 12x digitale zoom. Asus combineert deze met een Sony IMX362-sensor met een pixelgrootte van 1,4 micron voor betere foto's bij slecht licht. Daarnaast is er een 13-megapixelfrontcamera met een f/2.0-lens.

De Zoom 3 bevat een 5,5"-scherm met 1080p-resolutie en de dikte is 7,99mm, terwijl Asus hier een riante 5000mAh-accu in heeft weten te stoppen. Asus levert de ZenFone Zoom 3 vanaf februari; het toestel komt dan met Android Nougat en heeft verder onder andere raw-ondersteuning. De processor is de Snapdragon 625.