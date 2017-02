Door Julian Huijbregts, woensdag 8 februari 2017 09:48, 17 reacties • Feedback

MediaTek heeft de Helio P25 aangekondigd. Het is een mid-range octacore-soc die volgens de fabrikant gemaakt is voor Android-smartphones met een dubbele camera. De chip heeft een beeldprocessor die beelden van twee 13-megapixelcamera's kan verwerken.

De dual- isp van de Helio P25 kan, als er een enkele camera wordt gebruikt, beelden met een resolutie van 24 megapixel verwerken. Verder ondersteunt de chip video-opname in 4k-resolutie van 3840x2160 pixels met maximaal 24fps. Er is ondersteuning voor dubbele camera's met kleurensensoren en voor varianten met een monochroomsensor. Huawei heeft al een aantal smartphones uitgebracht met een dubbele camera waarbij één camera alleen zwart-witfoto's maakt.

De Helio P25 wordt gemaakt op een 16nm-finfet-procedé en heeft twee clusters met in totaal acht cores. In beide gevallen zijn dat kernen op basis van de ARM A53-architectuur. In het ene cluster zijn die op maximaal 2,5GHz geklokt terwijl het andere cluster cores met een snelheid tot 1,6GHz gebruikt. De gpu is een Mali-T880 MP2 op 900MHz. Deze is volgens MediaTek geschikt voor smartphones met een resolutie van 1920x1080 pixels.

Er is ondersteuning voor maximaal 6GB aan lpddr4-geheugen of 4GB lpddr3. Voor opslag kan emmc-flashgeheugen gebruikt worden. Nog in het eerste kwartaal van dit jaar komen er volgens MediaTek smartphones uit met de Helio P25-soc. Welke dat zijn, is nog niet bekend.