Door Julian Huijbregts, woensdag 8 februari 2017 10:30, 12 reacties • Feedback

Feral Interactive gaat Hitman en Dirt Rally uitbrengen voor Linux. Daarmee komen de games ook beschikbaar op SteamOS. De Linux-versie van Hitman komt uit op 16 februari en Dirt Rally volgt op 2 maart.

De Linux-versie van Hitman bevat alle episodes van de game, die aanvankelijk in delen voor Windows en consoles werd uitgebracht. De uitgever maakt niet bekend via welke wegen en tegen welke prijs de Linux-versie aangeschaft kan worden, maar de complete game staat op Steam voor 49,99 euro. Waarschijnlijk kunnen bezitters van de game op Steam het spel ook op Linux spelen vanaf 16 februari.

Vorige week maakte Feral Interactive bekend dat het een Linux-port maakt van Dirt Rally. De Linux-versie van de rallygame verschijnt op 2 maart. De uitgever stelt dat er minimaal een GTX 650 Ti- of R9 270-videokaart nodig is om de racegame te spelen op Linux of SteamOS. Van Hitman zijn geen systeemeisen bekendgemaakt.

Feral is niet de oorspronkelijke ontwikkelaar van de games. Hitman werd gemaakt door IO Interactive en Dirt Rally komt uit de stal van Codemasters. Feral Interactive maakte eerder Linux-versies van onder andere Mad Max en Deus Ex: Mankind Divided.