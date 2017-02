Door Julian Huijbregts, woensdag 8 februari 2017 10:56, 5 reacties • Feedback

Submitter: -The_Mask-

ASRock komt met een variant van zijn H110-STX-moederbord met een mxm-slot. In dit slot kunnen gpu-modules voor laptops geplaatst worden, met een tdp van maximaal 120 watt. Het moederbordje heeft een lga1151-socket voor Intel-processors.

ASRock levert het moederbord volgens TechPowerUp inclusief een 220W-voedingsadapter. Op het bordje is plek voor twee ddr4-so-dimms, voor een maximum van 32GB aan werkgeheugen. Verder zijn er twee sata600-aansluitingen aanwezig en heeft het bordje een m2-slot met een doorvoersnelheid van 32Gbit/s. Het mxm-slot maakt gebruik van de pcie-e 3.0 x16-interface.

Het is niet bekend of ASRock het bordje los uitbrengt voor consumenten, of dat het enkel bedoeld is voor systeembouwers om compacte gamepc's te maken. Een prijs is ook nog niet bekend. Videokaarten in mxm-formaat zijn voor consumenten lastig verkrijgbaar. Via handelsplaatsen als eBay is het wel mogelijk om de modules te bemachtigen, maar die staan daar vaak te koop tegen hoge prijzen en ook gaat het meestal om oudere modellen van de Maxwell-generatie.

Het moederbord met Intel H110-chipset is gemaakt volgens de stx-formfactor voor kleine systemen. Wat oppervlak betreft is de formfactor 29 procent kleiner dan mini-itx. Het moederbord met mxm-aansluiting is een variant op het eerder uitgebrachte H110-STX-moederbordje van ASRock.