Door Joris Jansen, woensdag 8 februari 2017 11:41, 104 reacties • Feedback

De Amerikaanse minister van Binnenlandse Veiligheid, John Kelly, overweegt om mensen uit zeven moslimlanden hun wachtwoorden van sociale media-accounts te laten afgeven bij het indienen van een visumaanvraag.

Kelly zegt dat dit een van de overwegingen is om het screeningsbeleid van inwoners uit zeven moslimlanden aan te scherpen. Het gaat om Iran, Irak, Libië, Somalië, Sudan, Syrië en Jemen. Als visumaanvragers niet willen meewerken, komen ze volgens Kelly de VS niet in. Dat heeft de minister gezegd tijdens een verhoor door een toezichtcommissie van het Congres, meldt persbureau AFP.

Er is nog geen besluit genomen over de verplichting tot afgeven van wachtwoorden, maar Kelly benadrukt dat de komst van strengere screening een zekerheid is. Eerder werd al bekend dat de Amerikaanse overheid is begonnen te vragen aan reizigers uit 38 landen, waaronder Nederland en België, welke accountnamen ze gebruiken op sociale media. Het verzoek is momenteel vrijwillig.

Eind vorige maand heeft president Trump een decreet uitgevaardigd waardoor inwoners uit de bewuste zeven landen werden geconfronteerd met een inreisverbod van honderdtwintig dagen. Een aantal dagen later blokkeerde een federale rechter dit besluit. President Trump noemde het oordeel van deze rechter 'belachelijk'. Een advocaat van de regering Trump probeert het buiten werking gestelde decreet van Trump via de rechtszaal weer van kracht te laten worden. Deze advocaat is kritisch ondervraagd door drie rechters, die zo snel mogelijk een uitspraak zullen doen.

De Amerikaanse regering wil met de informatie afkomstig uit onder meer sociale media voorkomen dat terroristen het land binnen komen. De zeven moslimlanden hebben volgens Kelly een zeer slechte achtergrondscreening, waardoor extra maatregelen voor inwoners van deze landen in zijn ogen gerechtvaardigd zijn.