Door Mark Hendrikman, maandag 30 januari 2017 21:04, 44 reacties • Feedback

De Amerikaanse president Trump is volgens Bloomberg van plan om regelgeving omtrent werkvisums aan te passen. Het presidentiŽle decreet kan invloed hebben op de import van buitenlandse werknemers door techbedrijven.

Het Amerikaanse Bloomberg heeft het concept van het presidentiële bevel in kunnen zien. Amerikaanse bedrijven zouden als gevolg van het bevel gedwongen zijn om eerst te proberen een vacature te vervullen met een Amerikaanse sollicitant voordat ze over de grens kunnen kijken voor een geschikte kandidaat. Wanneer ze daarna dan wel uit het buitenland een sollicitant kunnen halen, wordt een werkvisum alleen verleend aan de 85.000 'hoogst betaalde' werknemers in een jaar. Met het decreet wil Trump de Amerikaanse arbeidsmarkt beschermen.

Grote techbedrijven maken gebruik van de zogenaamde H-1B-visums om gekwalificeerd personeel vanuit het buitenland naar de VS te halen, maar zogenaamde outsourcers maken er nog meer gebruik van dan Silicon Valley. Volgens Bloomberg zijn de top-vijf ontvangers van H1B-visums dit soort outsourcingbedrijven, die personeel zoeken voor bij vergelijking lager geschoold werk. Later pas volgen technologiebedrijven in die ranglijst.

Hoewel het dus mogelijk hinderlijk is voor de bekende Amerikaanse techbedrijven om eerst in de VS te zoeken naar vervulling van hun vacatures voordat ze over de grens mogen kijken, is die salarisrangschikking voor een werkvisum waarschijnlijk juist weer een zegen voor de bedrijven. Bloomberg schrijft namelijk dat oursourcingbedrijven gemiddeld minder dan 70.000 dollar per jaar betalen aan hun werknemers terwijl de techbedrijven meer dan 100.000 dollar betalen. Silicon Valley zou dus voorrang krijgen.

Het Witte Huis reageerde niet op een verzoek om commentaar van Bloomberg. Of en eventueel wanneer het presidentiële bevel gegeven wordt, is niet duidelijk.