De Amerikaanse president Donald Trump heeft een nieuwe voorzitter van de Federal Communications Commission benoemd. De telecomwaakhond wordt geleid door Ajit Pai, een uitgesproken tegenstander van netneutraliteit.

De nieuwe voorzitter is een voor Trump betrouwbare conservatief die tegenstander is van bijna alle grote beslissingen die de FCC in de afgelopen jaren, tijdens de regeerperiode van voormalig president Barack Obama, genomen heeft. Dat schrijft The Verge. Pai is niet alleen een tegenstander van netneutraliteit, hij is ook geen voorstander van het beschermen van consumentenprivacy en is niet gekant tegen grote fusies op de Amerikaanse kabelmarkt. In een speech van december deelt Pai een aantal van zijn opvattingen.

Tijdens de zomer van vorig jaar liet Pai, toen nog het hoogstgeplaatste Republikeinse commissielid van de FCC, al weten dat de regulering van netneutraliteit een van de eerste FCC-regels zijn die zouden gaan verdwijnen onder Trump. Pai wil naar eigen zeggen ouderwetse en onnodige regels schrappen omdat deze regulering bedrijfsinvesteringen, innovatie en het scheppen van banen zou tegenwerken. Hiermee presenteert Pai zich als een klassieke Republikein die bedrijfsbelangen behartigt en door middel van deregulering een open en vrije markt wil stimuleren.

De nieuwe voorzitter vindt dat netneutraliteit een oplossing is voor een niet-bestaand probleem. Internetproviders die als poortwachters mede kunnen bepalen wat gebruikers zien en doen op het internet en bepaalde soorten van internetverkeer al dan niet met voorrang kunnen behandelen, is in de ogen van Pai geen onwenselijke situatie. Volgens Reuters zei Pai in 2015 dat netneutraliteit leidt tot hogere internetrekeningen en een vertraging van de ontwikkeling van breedbandinternet.

Pai's aanstelling bij de FCC eindigt dit jaar, wat betekent dat de Amerikaanse Senaat hem moet herbenoemen als de Republikeinen Pai willen behouden als voorzitter van de organisatie. Bij een herbenoeming mag Pai voor een periode van vijf jaar aanblijven als voorzitter.

Voordat Pai bij de FCC ging werken, was hij een advocaat die binnen de overheid bij meerdere instanties en departementen heeft gewerkt. Tussen 2001 en 2003 was Pai juridisch adviseur bij Verizon, waar hij zich met name richtte op kartelregelgeving en regulering in het algemeen.