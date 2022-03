FCC-voorzitter Ajit Pai stapt 20 januari 2021 op

FCC-voorzitter Ajit Pai doet afstand van zijn functie wanneer Joe Biden op 20 januari wordt ingehuldigd als president van de VS. Pai werd in 2017 benoemd als voorzitter door huidig president Trump en begon zijn termijn met de controversiële beslissing om regels rondom netneutraliteit te schrappen in de VS.

De huidige voorzitter van de Amerikaanse telecomwaakhond laat in een statement weten dat hij het 'een eer vond' om de afgelopen vier jaar de positie te betreden. "Ik ben president Trump dankbaar dat hij mij de kans heeft gegeven om het agentschap in 2017 te leiden, president Obama omdat hij mij in 2012 tot commissioner benoemde en de Senaat, die mij twee keer heeft 'bevestigd'."

Joe Biden mag na zijn inauguratie een nieuwe voorzitter voor de FCC aandragen, zo schrijft ook CNBC. Deze kandidaat moet echter ook worden goedgekeurd door de Senaat. Het is nog niet duidelijk wie Biden zal aandragen voor de functie. Het is gebruikelijk dat FCC-voorzitters opstappen wanneer een nieuwe president wordt gekozen. Zo stapte voormalig voorzitter Tom Wheeler in 2017 op, toen Trump werd ingezworen als president.

Ajit Pai staat vooral bekend om zijn controversiële standpunten omtrent netneutraliteit. Voordat hij in 2017 werd benoemd tot voorzitter van de FCC, liet hij al weten dat de regulering van netneutraliteit een van de eerste FCC-regels zijn die zouden gaan verdwijnen onder Trump. Deze reguleringen werden in 2015 in werking gesteld door Tom Wheeler. Eind 2017 vond een stemming plaats, waarmee netneutraliteit daadwerkelijk werd afgeschaft.