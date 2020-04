Amerikaanse tak T-Mobile rondt fusie met concurrent Sprint af

De Amerikaanse tak van T-Mobile heeft de fusie met concurrent Sprint afgerond. De autoriteiten hebben onder voorwaarden de overname goedgekeurd. Nu de overname rond is, is de directeur van de Amerikaanse T-Mobile-tak opgestapt.

Directeur John Legere neemt afscheid en de nieuwe ceo is Mike Sievert, die al in de top van het bedrijf zat. Legere was ceo sinds 2012 en raakte bekend dankzij zijn weinig formele kledingstijl en manier van communiceren, waarbij hij klanten wilde werven met een strategie die gericht was op zich zoveel mogelijk afzetten tegen grote concurrenten AT&T en Verizon Wireless.

Beide bedrijven maakten twee jaar geleden bekend dat ze samen wilden gaan. Daarmee gaat het aantal providers met een eigen, landelijk netwerk in de VS van vier naar drie. De relevante autoriteiten keurden de fusie goed, maar daaraan waren wel voorwaarden verbonden. Zo moeten de merken Boost Mobile en Virgin Mobile worden verkocht aan Dish, een bedrijf dat televisie aanbiedt via de satelliet in de Verenigde Staten.. Dat geldt ook voor 20.000 locaties voor zendmasten. Zo moet concurrentie op het Amerikaanse telecomnetwerk worden gewaarborgd. Het nieuwe bedrijf gaat door onder de naam T-Mobile.