Intern rapport toont dat T-Mobile tak in VS wilde laten fuseren met kabelaar

Een tot nu toe geheim intern rapport van T-Mobile uit 2015 toont dat de provider zijn Amerikaanse tak wilde laten fuseren met een kabelaar. Het rapport laat ook zien dat de provider Europese regelgeving en toezichthouders strenger vindt dan de Amerikaanse.

Het rapport is openbaar door de rechtszaak om de fusie van T-Mobile met concurrent Sprint in de VS, meldt The Verge. T-Mobile heeft geprobeerd om het rapport buiten de rechtszaak te houden, maar dat is niet gelukt. Het rapport komt uit 2015 en laat zien waar T-Mobile heen wilde met vooral zijn Amerikaanse tak.

Daaruit blijkt dat de provider toen al van plan was om aan te sturen op een fusie met Sprint, waarna een volgende fusie met een grote kabelaar het meest voor de hand zou liggen. Daarbij noemt T-Mobile specifiek Comcast, een van de bekendste kabelaars van de VS. Die fusie zou mogelijk mogen, mede door de 'meer relaxte' toezichthouders in de VS.

Daarbij tekent T-Mobile aan dat toezichthouders in de EU meer gericht zijn op consumenten, terwijl de overheid in de VS meer let op infrastructuur. Ook zijn toezichthouders meer geneigd tot het blokkeren van fusies die het aantal spelers in de mobiele markt van vier naar drie terugbrengt. Dat is in Nederland wel gebeurd met het samengaan van T-Mobile en Tele2. Daarbij heeft T-Mobile het standpunt gekozen dat de mobiele markt in Nederland geen markt op zich meer is, maar een combinatie vormt met de markt voor vast internet. Op die markt zou T-Mobile een sterkere derde speler worden, naast KPN en VodafoneZiggo. Om die reden beloofde de provider voor de fusie onder meer investeringen in glasvezel.

T-Mobile heeft nog niet gereageerd op het online verschijnen van het rapport. De provider wil nu in de VS samengaan met concurrent Sprint. De antitrustzaak moet uitwijzen of die fusie mag doorgaan. Toezichthouders keurden de overname goed, maar een deel van de Amerikaanse staten was het niet eens met die beslissing en besloten de overname via de rechter aan te vechten.