Amerikaanse FCC wil kijken of netneutraliteit weer kan worden ingevoerd

De Amerikaanse telecomtoezichthouder FCC gaat kijken of het regels voor netneutraliteit weer kan instellen. Die regels werden in 2015 ingevoerd, maar later weer afgeschaft. Volgens de FCC heeft de coronacrisis aangetoond dat breedbandinternet een 'essentiële infrastructuur is'.

De Federal Communications Commission of FCC zet de eerste stappen richting het opnieuw in leven roepen van netneutraliteit. Netneutraliteit is een concept waarbij alle internetverbindingen gelijkwaardig worden behandeld; providers mogen dan bijvoorbeeld geen zware diensten zoals streamingdiensten straffen omdat die te veel bandbreedte kosten of het is niet toegestaan bepaalde websites zomaar af te sluiten.

FCC-voorzitter Jessica Rosenworcel stelt nu voor dat de FCC 'de eerste procedurele stappen zet om regels opnieuw in te stellen die breedbandinternet als essentiële dienst voor het Amerikaanse leven behandelen'. Onder het voorstel zou breedband 'dezelfde status krijgen als water, elektriciteit en telefoondiensten; dat betekent essentieel'. De FCC wil dat regelen voor zowel vaste als mobiele verbindingen. Volgens Rosenworcel toonde de pandemie aan dat internet die status verdient. "Nu werk, de gezondheidszorg, het onderwijs, economie en veel meer zich online afspelen, zou geen enkel Amerikaans huishouden of bedrijf een onbetrouwbare internetverbinding hoeven te hebben", zegt Rosenworcel in een verklaring.

Rosenworcel stelt voor om oud beleid terug te draaien. Het gaat dan om de regels die in 2015 werden ingevoerd door de FCC. Onder die regels mochten providers geen content hinderen of 'snelwegen' aanbieden. Dat zouden pakketten zijn waarbij consumenten tegen hogere betalingen snellere verbindingen konden krijgen of om voorrang te krijgen bij diensten van de provider zelf. In 2017, onder president Trump, trad een nieuwe FCC-voorzitter aan en werden veel netneutraliteitsregels teruggedraaid. Daar kwam veel kritiek op en er werd veel tegen geprotesteerd door bedrijven. Die internetbedrijven organiseerden destijds een protestdag, de Battle for the Net. Die leverde weinig op, al bleek het met de uiteindelijke doemscenario's met aparte internetpakketten of afgeknepen diensten mee te vallen.