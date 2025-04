EU start in 2023 consult om techbedrijven te laten meebetalen aan netwerkkosten

De Europese Unie start volgend jaar een consultatieperiode over de mogelijkheid om techgiganten bij te laten dragen aan de kosten van Europese telecom- en internetnetwerken. Die periode kan een halfjaar duren. Een wetsvoorstel van de Europese Commissie volgt.

De consultatieperiode over het delen van netwerkkosten met techgiganten wordt in het eerste kwartaal van volgend jaar afgetrapt, meldt Eurocommissaris Thierry Breton aan persbureau Reuters. De consultatie over de netwerkinfrastructuur wordt onderdeel van een bredere discussie, die onder meer de metaverse zal omvatten. Tijdens consultatieperiodes verzamelt de EU feedback van belanghebbenden, lidstaten en het publiek, onder meer op het gebied van omvang en prioriteiten van wetsvoorstellen. Deze raadgevingsperiode voor de netwerkinfrastructuur duurt naar verwachting vijf tot zes maanden, zegt Breton.

Dit wil niet zeggen dat de wet er komt, of dat een voorstel binnenkort al volgt. Een concreet wetsvoorstel van de Europese Commissie wordt op zijn vroegst in de loop van 2023 verwacht. Dat voorstel moet vervolgens nog behandeld worden door het Europees Parlement en lidstaten voordat deze kan worden aangenomen.

Het voorstel om techgiganten een 'eerlijk aandeel' in de financiering van Europese telecom- en internetinfrastructuur te laten betalen gaat al langer rond. Lobbygroepen van Europese telecombedrijven stelden eerder dit jaar dat de helft van al het Europese internetverkeer kan worden toegeschreven aan zes bedrijven: Google, Facebook, Netflix, Apple, Amazon en Microsoft. Die bedrijven claimen dat het voorstel 'netneutraliteit' in gevaar brengt, terwijl telecomorganisaties stellen dat de techgiganten 'meeliften' op hun infrastructuur, schrijft Reuters.

Eerder deze week hebben 'belangrijke' Europarlementariërs een brief gestuurd aan Eurocommissarissen Thierry Breton en Margrethe Vestager, schrijft Bloomberg. Daarin betuigen negen parlementsleden hun steun voor het voorstel om de bedrijven die het meeste netwerkverkeer genereren mee te laten betalen aan de infrastructuur. Zij stellen daarbij dat de wet wel moet voldoen aan de regels voor netneutraliteit die ervoor zorgen dat internetproviders geen prioriteit mogen geven aan netwerkverkeer naar specifieke diensten. Naar verwachting wordt de brief in de loop van volgende week ondertekend door andere leden van het Europees Parlement.