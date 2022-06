EU-telecomtoezichthouder maakt einde aan discriminerende zerorating

Berec, de koepelorganisatie van nationale Europese telecomtoezichthouders, heeft nieuwe 'richtsnoeren' gepubliceerd waarmee discriminerende zerorating in de EU wordt verboden. Hiermee scherpt de instantie de regels aan die de netneutaliteit moeten beschermen.

Berec, ofwel Body of European Regulators for Electronic Communication, heeft zijn nieuwe richtsnoeren gepubliceerd. Mede aan de hand van die regels moeten nationale telecomtoezichthouders zoals de ACM in Nederland of het BIPT in België de Open Internet Regulation toepassen. Die verordening bevat de Europese netneutraliteitsregels. Gedurende enkele jaren lieten de regels ruimte voor providers om toch nog bepaalde vormen van discriminerende zerorating toe te passen, zodat bepaalde datastromen anders werden behandeld. De vernieuwde richtsnoeren maken daar grotendeels een einde aan.

Barbara van Schewick, een juridisch hoogleraar bij de Stanford Law School die veel over netneutraliteit heeft gepubliceerd en kritisch was op Berec, verwelkomt de nieuwe regels. De nieuwe richtsnoeren, die nationale toezichthouders in acht moeten nemen bij hun toezichthoudende en handhavende taak, verbieden zeroratingplannen van providers waarbij bepaalde apps of categorieën van apps worden bevoordeeld. Daarbij maakt het niet uit of deze apps zonder kosten binnen een dergelijk plan komen of dat ze ervoor moeten betalen. Voorheen bevatten deze netneutraliteitsrichtsnoeren van Berec geen ondubbelzinnig verbod op bijvoorbeeld het toepassen van zerorating op gehele categorieën, zoals muziekapps.

Dat laatste kon ertoe leiden dat bepaalde bekende apps van veelal grotere techbedrijven zoals Spotify wel onderdeel werden van een zeroratinginitiatief van een provider, maar dat andere, minder bekende muziekdiensten geen onderdeel werden van een dergelijk initiatief. Dat kon betekenen dat kleine muziekdiensten minder aantrekkelijk werden en dat die van grotere partijen en de eigen muziekdiensten van providers juist interessanter werden. Dat komt doordat zerorating in de praktijk betekent dat providers bepaalde datastromen niet in rekening brengen, zodat die data bijvoorbeeld niet van iemands mobiele bundel afgaat. Als de mobiele data voor het gebruik van de muziekdiensten binnen een zeroratingplan niet wordt meegeteld, en een datalimiet is vrij laag, dan worden deze diensten juist aantrekkelijker. Veelal bleek het in de praktijk ook lastig voor kleinere spelers om toegang te krijgen tot zeroratinginitiatieven van providers.

Van Schewick verklaart nader waarom ze blij is met de nieuwe richtlijnen: "De nieuwe richtlijnen voor netneutraliteit van Berec zijn een grote overwinning voor Europeanen, aangezien ze meer data zullen krijgen om te gebruiken zoals ze willen, en ze geven een grote en noodzakelijke impuls aan de onlineconcurrentie. Ondanks lobbyen van grote providers en grote platforms, heeft Berec ervoor gestemd om providers te verbieden het gebruik van hun maandelijkse gegevens door mensen te beperken of mensen ertoe aan te zetten apps van de dominante platforms te gebruiken. Dit is goed nieuws voor internetgebruikers. Wanneer schadelijke zeroratingplannen worden verboden, krijgen gebruikers veel meer gegevens voor dezelfde prijs en kunnen ze kiezen wat ze met die gegevens willen doen, in plaats van beperkt te worden door de keuzes van hun provider."

De nieuwe zeroratingregels van Berec verbieden niet alle vormen van zero rating. Als providers niet-discriminatoire zeroratingprogramma's optuigen waarbij alle data hetzelfde wordt behandeld, is dat toegestaan. Ze kunnen er dus voor kiezen om op bepaalde momenten van een dag of als onderdeel van een bepaalde promotie de maandelijkse hoeveelheid data van een gebruiker niet te laten meetellen voor de limiet.

Berecs nieuwe richtsnoeren zijn een reactie op eerdere uitspraken van het Hof van Justitie, waarin werd geoordeeld dat in Duitsland toegepaste vormen van zero rating niet door de beugel konden. Op basis daarvan oordeelde de Duitse toezichthouder in april dat Deutsche Telekom moest stoppen met hun StreamOn-initiatief en ook Vodafone Pass moest eraan geloven. Tweakers schreef onlangs een achtergrondverhaal over deze kwestie.