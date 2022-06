Zijn de dagen van zero rating in de EU nu echt geteld? Daar lijkt het wel op. Zero rating is de praktijk waarin providers bepaalde datastromen niet in rekening brengen, zodat die data bijvoorbeeld niet van iemands mobiele bundel afgaat. In het kader van het streven naar netneutraliteit was dit altijd al een heikel onderwerp. Dat was bijvoorbeeld ook in Nederland, toen toezichthouder ACM in 2017 een zeroratingzaak tegen T-Mobile verloor.

Providers maken er graag gebruik van omdat het hen aantrekkelijker kan maken voor klanten. Critici vinden dat dit ingaat tegen het idee dat alle datastromen gelijk moeten worden behandeld en dat zeroratingplannen de concurrentie op een onheuse manier kunnen schaden. Als bepaalde diensten een zero rating krijgen, betekent dat vaak dat de eigen diensten van de provider of die van grote techbedrijven aantrekkelijker worden. Er zijn bijvoorbeeld providers in Europa die het gebruik van WhatsApp of Facebook niet laten meetellen voor de mobiele bundel van klanten. Dat maakt het gebruik van deze diensten een stuk aantrekkelijker en maakt het lastiger voor opkomende concurrenten om een voet tussen de deur te krijgen.