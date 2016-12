Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 23 december 2016 09:08, 164 reacties • Feedback

Submitter: Cheetah_777

De Autoriteit Consument & Markt eist dat T-Mobile stopt met zijn Datavrije Muziek-dienst omdat deze in strijd is met netneutraliteit. Stopt de aanbieder niet, dan riskeert het bedrijf een boete van 50.000 euro per dag. T-Mobile vecht het besluit aan.

T-Mobile haalt de data die gebruikers van de Datavrije Muziek mobiel verbruiken niet van de bundel en deze vorm van zero-rating is in strijd met de Nederlandse wet, concludeert de ACM na onderzoek. "Zero-rating kan schadelijk zijn voor de concurrentie op diensten die op internet worden aangeboden. Het gaat dan met name om diensten die veel data verbruiken, zoals Spotify en YouTube", volgens de ACM.

De dienst voor oneindige muziek lijkt sympathiek volgens de toezichthouder, maar zou de internetter beïnvloeden in zijn keuzes: "Gratis data bestaat niet: andere diensten worden hierdoor duurder." Blijft de T-Mobile zijn dienst aanbieden dan loopt het bedrijf het risico op een boete van 50.000 euro per dag, met een maximum van 500.000 euro.

T-Mobile noemt het besluit 'niet onverwacht' en stapt naar de rechter. Tot het vonnis van de rechter er is, blijft het bedrijf Datavrije Muziek aanbieden. De aanbieder heeft het standpunt dat de Nederlandse wet in strijd is met de Europese regels voor netneutraliteit. "De Nederlandse netneutraliteitswet creëert ongelijke rechten in Europa, terwijl de Europese wetgeving juist volledige harmonisatie nastreeft. Door de keuze van de Nederlandse politiek wordt tevens de ondernemersvrijheid, dynamiek en innovatie in de telecomsector onnodig beperkt", stelt het bedrijf.

In Nederland is een zogenoemde strenge netneutraliteit van kracht. De Eerste Kamer nam op 11 oktober de wet hiervoor aan. Bij de Europese regels is er ruimte voor bepaalde vormen van zero-rating, maar de Nederlandse wet verbiedt elke vorm van prijsdiscriminatie.

T-Mobile introduceerde zijn Datavrije Muziek-dienst in oktober. Het bedrijf claimt diensten voor streaming muziek toe te voegen op verzoek van aanbieders en klanten. Dat aantal staat inmiddels op 19 na de toevoeging van 13 diensten vorige week.