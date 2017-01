Door Mark Hendrikman, dinsdag 31 januari 2017 13:30, 25 reacties • Feedback

De Belgische telecomwaakhond BIPT oordeelt dat Proximus de regels omtrent netneutraliteit niet overtreedt door zero-rating mogelijk te maken bij een app naar keuze van de klant. BIPT onderbouwt zijn standpunt door erop te wijzen dat de uitzondering tijdelijk ophoudt zodra een databundel op is.

Proximus laat klanten dus een uitzondering maken, maar dat is alleen omdat de provider geen onderscheid maakt tussen verkeer van apps met en zonder zero-rating als de databundel op is. BIPT acht zero-rating niet per definitie verboden volgens de richtlijnen van de Europese koepelorganisatie Berec.

Er waren ook zorgen over de keuze van Proximus om klanten te laten kiezen tussen zes apps, maar ook dat wijst BIPT van de hand. Het gaat duidelijk om enkele van de populairste apps en Proximus heeft volgens BIPT goed beargumenteerd waarom de provider juist voor deze apps koos. Desondanks houdt BIPT de zero-rating van Proximus in de gaten, volgens het rapport. "Dat optreden momenteel niet overwogen moet worden, betekent niet dat verdere monitoring niet op zijn plaats is."

Bij het zogenaamde Tuttimus-abonnement mogen klanten een enkele app aanwijzen waarvan de data niet van de databundel afgehaald wordt. Gebruikers kunnen kiezen uit Facebook, WhatsApp, Snapchat, Instagram, Twitter en Pokémon Go. Telecomminister De Croo vroeg uit angst voor marktverstoring de telecomwaakhond om een onderzoek te doen naar de praktijken. De aanbieding van Proximus was mogelijk in strijd met de Europese richtlijnen omtrent netneutraliteit, die sinds 2015 ingevoerd zijn door Berec .

In Nederland is de Autoriteit Consument en Markt in een soortgelijke situatie verwikkeld met T-Mobile. Dat biedt zero-rating aan bij muziekapplicaties en databundels boven de 6GB. De ACM heeft al geëist dat T-Mobile stopt met de dienst, maar de provider vecht dit voorlopig nog aan. Onder de zogenoemde strenge netneutraliteit die in Nederland geldt, is elke vorm van prijsdiscriminatie verboden.