Verizon verdedigt tijdelijke verlaging internetsnelheid bij Netflix en YouTube

De Amerikaanse provider Verizon heeft laten weten dat het verlagen van de internetsnelheid bij het kijken naar video's via bijvoorbeeld Netflix en YouTube, volgens de huidige oude netneutraliteitsregels is toegestaan.

Een week geleden bleek dat de datasnelheid waarmee mobiele klanten van Verizon Wireless Netflix video's konden kijken, werd beperkt. Meerdere gebruikers meldden dat ze geen hogere snelheden dan 10 Mbit/s konden halen. Netflix zei in een reactie tegen The Verge dat het videoplatform niets te maken had met het afknijpen van de datasnelheid.

Een dag later gaf Verizon toe dat de provider een nieuw systeem voor het optimaliseren van video's in gebruik heeft genomen, en dat de snelheidsverlaging onderdeel was van een tijdelijke test die de kwaliteit van de video's niet heeft beïnvloed. Volgens een woordvoerder van Verizon zouden video's er in 1080p met een snelheid van 10Mbit/s prima uitzien. Enkele YouTube-gebruikers meldden dat er wel sprake was van een verminderde kwaliteit.

Verizon heeft inmiddels gezegd dat de huidige netneutraliteitsregels ruimte laten voor 'reasonable network management', zodat providers ervoor kunnen zorgen dat de netwerken efficiënt draaien. Volgens de provider is video-optimalisatie een praktijk die niet-discriminatoir is en enkel bedoeld is om klanten een verbindingen van hoge kwaliteit te kunnen bieden.

De Federal Communications Commission heeft in mei de eerste stap gezet om de strenge Amerikaanse netneutraliteitsregels af te schaffen. Er is gestemd om de oude regels, afkomstig uit de tijd dat Obama nog regeerde, af te schaffen. Er kan nog worden gereageerd op deze nieuwe plannen, die providers veel meer ruimte zullen geven om bepaalde delen van het internetverkeer voorrang te geven of juist niet.

Een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft de ceo's van onder andere Google, Facebook en provider AT&T opgeroepen te getuigen voor de commissie, zodat ze hun mening over de nieuwe plannen kunnen geven.