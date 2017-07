Usb 3.2-specificatie beschrijft verdubbeling doorvoersnelheid

USB 3.0 Promoter Group heeft de final draft van de usb 3.2-specificatie aangekondigd. De specificatie beschrijft dat usb 3.2-hosts en -apparaten ondersteuning kunnen krijgen voor twee 10Gbit/s-lanes, waardoor de doorvoersnelheid effectief verdubbelt.

De effectieve snelheid voor usb 3.2 komt daarmee op 20Gbit/s te liggen. Voor multi-lane-ondersteuning is vereist dat zowel de host als de apparaten over usb 3.2-chips beschikken, maar gebruikers kunnen wel bestaande usb-c-kabels gebruiken, mits die gecertificeerd zijn voor SuperSpeed USB 10Gbit/s. Fabrikanten kunnen wat de multi-lane-ondersteuning betreft kiezen tussen voor twee lanes van 5Gbit/s of twee lanes van 10Gbit/s. De coderingtechnieken en fysieke laag van SuperSpeed USB blijven behouden.

Apparaten die voldoen aan de usb 3.2-specificatie blijven compatibel met usb 3.1 en eerdere generaties. Hoe hardware met ondersteuning voor usb 3.2 te herkennen zal zijn is nog niet duidelijk. De USB 3.0 Promoter Group geeft details daarover pas als de uiteindelijke specificatie formeel afgerond is. Eerder maakte de groep al duidelijk de SuperSpeed-naam te blijven hanteren, waar simpelweg de snelheid bij genoemd wordt, onder andere bij logo's. De publicatie van de specificatie zal plaatsvinden tijdens de USB Developer Days North America, die de usb-organisatie in september dit jaar houdt.