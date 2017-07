AMD's omzet stijgt met 19 procent door Ryzen- en Radeon-verkopen

AMD's omzet is in de afgelopen drie maanden gestegen met 19 procent door goede verkopen van Ryzen-processors en Radeon-videokaarten. Het chipbedrijf maakt nog altijd verlies, maar dat liep terug tot 16 miljoen dollar.

Dat met name de Ryzen- en Radeon-verkopen verantwoordelijk waren voor de omzetstijging blijkt uit de resultaten van de Computing and Graphics-afdeling van AMD, waar de processors en gpu's onder vallen. De omzet van het segment steeg met 51 procent tegenover vorig jaar, tot 659 miljoen dollar.

Niet alleen verkocht AMD meer processors en gpu's, de komst van Ryzen zorgde ervoor dat gemiddelde prijs van de processors steeg en ook de gemiddelde verkoopprijs van de Radeon-producten nam toe. AMD verwacht verdere verbetering van de resultaten in het komende halfjaar, als de Ryzen Threadripper voor de high-end, Ryzen Pro voor de zakelijke markt en de mobiele Ryzen-chips voor laptops op de markt komen.

Een deel van de goede Radeon-verkopen heeft te maken met het gebruik van de videokaarten voor cryptocoinmining, geeft Lisa Su, ceo van AMD, toe volgens Seeking Alpha's transcriptie van de bespreking van de kwartaalcijfers. Maar het bedrijf blijft zich op de core-markt van gamers richten en neemt de verkoop voor mining niet mee in zijn verwachtingen voor kwartaalresultaten. AMD ziet dit gebruik niet als een belangrijke groeifactor op de lange termijn.

Het Enterprise, Embedded, and Semi-Custom-bedrijfsonderdeel van AMD had een 5 procent lagere kwartaalomzet dan vorig jaar. AMD levert semi-custom-socs voor de Xbox en PlayStation en de grote groei van deze generatie consoles is eruit. Microsoft brengt in november wel de Xbox One X uit, maar AMD verwacht dat de omzet uit deze chips over het gehele jaar zal dalen. AMD heeft wel hoge verwachtingen van Epyc: het nieuwe serverplatform van het bedrijf.

AMD's kwartaalomzet bedroeg 1,22 miljard dollar. Voor het huidige kwartaal verwacht het bedrijf dat deze 23 procent hoger uitvalt dan het vorige kwartaal en voor het gehele jaar wordt de omzet naar verwachting 15 procent hoger.