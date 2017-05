Door Julian Huijbregts, woensdag 31 mei 2017 05:07, 6 reacties • Feedback

AMD heeft tijdens zijn persconferentie op de Computex een update gegeven over de komst van Radeon RX Vega. De videokaarten voor gamers worden volgens het bedrijf tijdens Siggraph getoond. Dat evenement vindt plaats van 30 juli tot en met 3 augustus.

De verwachting was dat AMD zijn RX Vega-kaarten tijdens de Computex zou introduceren, maar dat bleek niet het geval. Ceo Lisa Su toonde tijdens de persconferentie enkel een gameplayfilmpje van Prey, dat moest aantonen dat de RX Vega-kaart samen met een Threadripper-processor de game vloeiend kan draaien op 60fps in 4k-resolutie.

Concrete informatie over de Radeon RX Vega-videokaarten heeft AMD niet gegeven. Dat zal het bedrijf pas doen tijdens de Siggraph-beurs die eind juli van start gaat. Twee weken geleden kondigde AMD al wel de Radeon Vega Frontier Edition aan. Die videokaart maakt gebruik van de volledige Vega-gpu met 64 compute units en beschikt over 16GB hbm2.

AMD maakte woensdag bekend dat de Radeon Vega Frontier Edition vanaf 27 juni te koop is, maar de prijs is nog niet bekendgemaakt. De kaart is niet bedoeld voor gamers. Het betreft een model dat is gericht op wetenschappers, ingenieurs en ontwerpers. Vermoedelijk krijgt deze eerste Vega-kaart een hoge prijs.