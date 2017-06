Radeon Vega Frontier Edition scoort in 3DMark ongeveer gelijk aan GTX 1080

AMD is begonnen met de verkoop van de Radeon Vega Frontier Edition. De kaart, die niet voor gamers is bedoeld, zet volgens een gebruikerstest in 3DMark een score neer die vergelijkbaar is met die van een Nvidia GTX 1080.

Gebruiker #define toont in reacties op website Wccftech zijn resultaten. VideoCardz verzamelde de scores en foto's van de opstelling. De bezitter van de Radeon Vega Frontier Edition testte de kaart in combinatie met een Intel Core i7-4790K-processor. Hoewel dat een oudere cpu is, heeft die waarschijnlijk weinig invloed bij de gpu-score van 3DMark.

De gemiddelde gpu-score over twaalf runs in 3DMark Fire Strike kwam volgens #define en zijn gepubliceerde screenshots uit op zo'n 22.000 punten. De Founders Edition van de GTX 1080 scoort in diezelfde test ongeveer 21.000 punten en aangepaste versies van fabrikanten iets hoger. De Nvidia GTX 1080 Ti is met zo'n 27.500 punten nog een stuk sneller. Voor de benchmarks werden de nieuwste Radeon-drivers gebruikt. Verder merkt #define op dat het bios van 16 juni stamt, wat erop lijkt dat AMD de kaart zo snel mogelijk na het afmaken van het bios op de markt heeft gebracht.

Er zijn geen reviews van de Radeon Vega Frontier Edition verschenen. AMD heeft ook geen reviewexemplaren beschikbaar gesteld aan websites. De eerste ervaringen die nu online komen, zijn afkomstig van mensen die de kaart zelf hebben aangeschaft. De eerste Vega-gpu is beperkt leverbaar sinds 27 juni en de prijs is omgerekend met btw zo'n 1071 eur. In de Benelux is de kaart niet in webshops te vinden. In de VS en het VK werden wel exemplaren verkocht, maar die lijken op de meeste plekken inmiddels niet meer op voorraad te zijn.

AMD benadrukte eerder al dat de Radeon Vega Frontier Edition niet bedoeld is voor gamers. De kaart is gericht op wetenschappers, ingenieurs en ontwerpers. Het model beschikt over de volledige Vega-gpu met 64 compute-units en is uitgerust met 16GB hbm2. Eind juli worden de RX Vega-videokaarten voor gamers aangekondigd tijdens de Siggraph-beurs. Mogelijk presteren de RX-varianten beter door optimalisatie van drivers.