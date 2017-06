Google Photos begint met ondersteuning delen foto's van bepaalde personen

Google heeft een optie online gezet, waarmee gebruikers foto's van bepaalde personen kunnen delen met andere gebruikers. Zo kunnen groepen vrienden automatisch foto's van elkaar in elkaars bibliotheek zetten of kunnen ouders elkaars foto's van hun kinderen zien.

Google heeft de functie online gebracht voor de apps op Android en iOS en voor de webclient van zijn fotodienst. Behalve de optie om alleen foto's van bepaalde personen te delen, kunnen gebruikers ook hun hele fotobibliotheek delen met andere personen.

Behalve het automatisch delen komt Foto's met suggesties. De suggesties zitten gekoppeld aan de herkenning van personen. Daarvoor moeten gebruikers de personen ingevoerd hebben en gekoppeld hebben aan contactpersonen. Foto's stuurt een sms of e-mail aan gebruikers die de app niet hebben.

Het herkennen van personen werkt standaard niet in Europa vanwege privacywetgeving. Gebruikers die de functie willen hebben, moeten via een vpn Foto's vanuit de VS benaderen. Google lanceerde Foto's twee jaar geleden. De app kan dankzij algoritmes foto's sorteren op locatie, evenement of personen. De zoekgigant kondigde de nieuwe functies aan tijdens zijn ontwikkelaarsconferentie I/O in mei.