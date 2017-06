Door Bauke Schievink, zaterdag 3 juni 2017 13:05, 0 reacties • Feedback

Google heeft Photos van een update voorzien, waardoor de software nu in staat is om suggesties te doen voor het archiveren van afbeeldingen. Zo kunnen gebruikers gemakkelijk foto's uit hun fotobibliotheek halen die ze niet meer willen zien.

De nieuwe functie werd aangekondigd op Twitter, en werd vergezeld van een afbeeldingen die toont hoe de suggestiefunctionaliteit er precies uitziet. De Assistant geeft een suggestie voor foto's die de gebruiker waarschijnlijk niet meer in zijn fotobibliotheek voorbij wil zien komen, zoals foto's van bonnetjes, waarna met een druk op de knop de desbetreffende afbeeldingen naar het archief worden verplaatst. Google maakt gebruik van machine learning om erachter te komen wat er op de foto's staat, en maakt zo een inschatting of de afbeelding belangrijk genoeg is om in fotobibliotheek te behouden.

Het blijft ook mogelijk om handmatig foto's te archiveren. Dat kan via het optiemenu bij een geopende foto. Gearchiveerde foto's worden niet verwijderd, maar zijn terug te vinden in het archief dat vanuit het menu te bereiken is.

Volgens Google komt de nieuwe functionaliteit voor alle gebruikers beschikbaar, maar gebeurt dit niet gelijktijdig. Het kan dus nog even duren voordat alle gebruikers toegang hebben tot de suggestiefunctie.