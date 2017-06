Door Bauke Schievink, zaterdag 3 juni 2017 11:34, 33 reacties • Feedback

Apple zou plannen hebben om zijn spraak- en informatiedienst Siri fors uit te breiden, onder meer door de software beter samen te laten werken met meer externe applicaties. Waarschijnlijk wil het zo beter kunnen concurreren met Google Assistant en Amazon Alexa.

Dat meldt persbureau Reuters op basis van niet nader genoemde bronnen. Apple zou van plan zijn om zijn vernieuwingen voor Siri tijdens de WWDC-ontwikkelaarsconferentie wereldkundig te maken. Die wordt volgende week gehouden in San Jose, in de Amerikaanse staat Californië. De bedoeling is dat Apple dan aankondigt dat Siri voortaan beter kan samenwerken met applicaties van anderen, aldus Reuters.

Waarschijnlijk wil Apple met het uitbreiden van Siri beter kunnen concurreren met Google en Amazon. De spraak- en informatiediensten van die beide bedrijven heeft uitgebreidere ondersteuning voor externe apps. Door het uitbreiden van de categorieën van applicaties waarmee Siri kan werken, zou de dienst ook meer functionaliteit kunnen krijgen. Zo is het bijvoorbeeld nog niet mogelijk om eten te bestellen via Siri.

In eerdere geruchten kwam al naar voren dat Apple waarschijnlijk werkt aan een slimme speaker die ondersteuning biedt voor Siri. Deze speaker zou beschikken over virtual surroundsound. Ook hiermee zou Apple een concurrerend product willen bieden voor Google en Amazon, die met de Home en de Echo al een gelijksoortig product aanbieden.