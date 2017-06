Door Arnoud Wokke, maandag 5 juni 2017 21:24, 61 reacties • Feedback

Apple heeft een speaker gepresenteerd met Siri-integratie. De fabrikant presenteerde de speaker op zijn ontwikkelaarsconferentie WWDC. Het product moet volgens het Amerikaanse bedrijf goede audio bieden van reguliere speakers en integratie bieden met andere Apple-producten.

De speaker heeft iets dat Apple 'spatial awareness' noemt en dat informatie over de kamer verzamelt om de muziek daarop aan te passen. Zo gebruikt het beamforming om bepaalde delen van de audio, zoals de stem, bepaalde richtingen op te sturen.

Om dat mogelijk te maken heeft Apple een eigen subwoofer ontworpen en zeven tweeters in het apparaat gezet, met allemaal een eigen driver. De soc in de speaker in de Apple A8, die ook in de iPhone 6 zit. De speaker heeft zes microfoons. Met stemcommando's kunnen gebruikers muziek besturen, maar HomeKit-apparaten aansturen of andere vragen stellen. Daarmee wordt HomePod een concurrent voor onder meer Google Home en Amazon Echo.

De speaker heeft geen Apple-logo op de boven- of zijkanten. In plaats daarvan is de bovenkant een cirkel waarin onder meer een display huist, met aan de zijkanten een kunstof patroon.

Apple brengt HomePod later dit jaar uit in de Verenigde Staten, Vereningd Koninkrijk en Australië. Volgend jaar komt het apparaat in andere landen uit, maar welke landen dat zijn hield Apple voor zich. De speaker gaat 349 dollar kosten.