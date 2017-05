Door Julian Huijbregts, dinsdag 2 mei 2017 18:35, 8 reacties • Feedback

Volgens een analist kondigt Apple tijdens zijn ontwikkelaarsconferentie WWDC op 5 juni een Siri-speaker aan. De speaker zou duurder zijn dan bijvoorbeeld de Amazon Echo, maar ook betere geluidskwaliteit moeten bieden.

KGI-Analist Minch-Chi Kuo meldt in het rapport, dat is ingezien door 9to5mac, dat de Siri-speaker bestaat uit zeven tweeters en een subwoofer. Een naam voor de speaker staat nog niet vast, maar net als de Amazon Echo en Google Home zou het gaan om een slimme speaker voor de besturing van smarthome-apparaten.

Ook zou de speaker snelle hardware aan boord hebben. KGI spreekt van een soc die vergelijkbaar is met die uit de iPhone 6 of iPhone 6S. Het apparaat zal gebruikmaken van Apples stemassistent Siri en vermoedelijk integratie bieden met iOS, macOS en AirPlay. Volgens het rapport komt de Siri-speaker in de tweede helft van het jaar op de markt. Het apparaat zou gemaakt worden door Inventec, dat ook de draadloze AirPod-oordopjes maakt.

Sonny Dickson, die vaker informatie over nog niet aangekondigde Apple-producten naar buiten brengt, zei vorige week in een aantal tweets dat Apple de laatste hand legt aan de speaker. Hij stelt dat het apparaat draait op een variant van iOS en techniek van Beats Audio gebruikt.

Eind vorig jaar verscheen er een gerucht dat Apple stopt met het ontwikkelen van AirPort-routers. Werknemers zouden zijn overgezet naar andere divisies. Mogelijk moet het nieuwe product ook functies daarvan overnemen. Geruchten over een Siri-speaker van Apple zijn er al langer. Vorig jaar werd gemeld dat Apple de speaker al jaren in ontwikkeling heeft.