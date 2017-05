Door Julian Huijbregts, dinsdag 2 mei 2017 19:06, 39 reacties • Feedback

Submitter: janyksteenbeek

YouTube werkt aan een nieuwe lay-out voor desktopbrowsers en laat gebruikers die nu al uitproberen. Het ontwerp is versimpeld en maakt gebruik van het Polymer-framework. Er is ook een Dark Modus, die het kijken van filmpjes in donkere omgevingen prettiger moet maken.

In een blog zegt YouTube dat een select aantal gebruikers een voorproefje krijgt van de nieuwe lay-out. De videosite wil daarmee feedback vergaren. Gebruikers kunnen het nieuwe ontwerp te zien krijgen door in hun browser naar youtube.com/new te navigeren.

YouTube zegt in het nieuwe ontwerp gebruik te maken van material design. Het nieuwe ontwerp moet eenvoudiger, consistenter en mooier ogen. Het ontwerp is gebouwd op het Polymer-framework, dat het volgens YouTube mogelijk maakt om snel nieuwe functies toe te voegen.

De nachtmodus, ofwel het Dark Theme, is volgens YouTube de eerste nieuwe functie die met Polymer is toegevoegd. De donkere modus is bedoeld voor gebruik bij weinig omgevingslicht. Een dergelijke functie zat al verborgen in YouTube, maar is in het nieuwe ontwerp eenvoudig vanuit het menu te selecteren.

Wanneer alle gebruikers het nieuwe YouTube-ontwerp te zien krijgen is nog niet bekend. Productmanager Brian Marquardt benadrukt in zijn blog dat er nog gewerkt wordt en dat er nieuwe functies aan het ontwerp worden toegevoegd.