zondag 2 april 2017

YouTube vraagt de hulp van zijn gebruikers bij het aanleveren van vertalingen voor de titels en beschrijvingen bij video's. Dat moet het gemakkelijker maken voor gebruikers die een andere taal gebruiken om video's te vinden.

Op zijn blog legt YouTube uit hoe gebruikers kunnen helpen bij het vertalen van titels en beschrijvingen bij video's. De nieuwe functionaliteit is onderdeel van Community Contributions, waarmee mensen een bijdrage kunnen leveren aan de video's van anderen. Videomakers kunnen Community Contributions aanzetten, en daarbij aangeven in welke taal ze hun video's uploaden. Daarna is dit voor anderen te zien, en is het mogelijk om de vertalingen naar andere talen aan te leveren.

Met de Community Contributions was het al mogelijk om ondertitels voor andermans video's te bouwen, en hiervan zouden inmiddels al meer dan 900.000 mensen gebruik hebben gemaakt. Volgens YouTube maakt dit video's toegankelijker voor gebruikers die in een andere taal zoeken naar video's. Op de videosite zouden in totaal 76 verschillende talen worden gesproken.