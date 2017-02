Door Sander van Voorst, dinsdag 28 februari 2017 09:25, 73 reacties • Feedback

YouTube heeft bekendgemaakt dat alle gebruikers wereldwijd samen dagelijks goed zijn voor het kijken van een miljard uur aan video's op het platform. Het deelt deze statistieken nu, maar bereikte het aantal al in de loop van vorig jaar.

In een eigen bericht laat YouTube weten dat het een aantal jaar geleden de beslissing heeft genomen om video's niet te meten aan de hand van het aantal keren dat zij bekeken zijn. In plaats daarvan koos het Alphabet-dochterbedrijf ervoor om te kijken naar de tijd die gebruikers besteden aan het kijken van video's op het platform.

Over de behaalde mijlpaal zegt het bedrijf dat deze vorig jaar is behaald. Uit de YouTube-statistieken blijkt dat het platform momenteel meer dan een miljard gebruikers heeft. Daarnaast geeft het bedrijf aan dat meer dan de helft van alle gebruikers video's bekijkt via een mobiel apparaat.

Eerder deze maand kondigde YouTube mobiel livestreamen aan voor kanalen met meer dan 10.000 abonnees. Andere gebruikers moeten de functie op een later tijdstip ook moeten kunnen gebruiken. Vorige week deelde de dienst mee vanaf 2018 te willen stoppen met advertenties van dertig seconden die niet over te slaan zijn.