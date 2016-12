Door Olaf van Miltenburg, donderdag 22 december 2016 18:57, 9 reacties • Feedback

De YouTube-app voor de PlayStation 4 heeft een update gekregen naar versie 1.09. Het enige onderdeel van de update is de mogelijkheid om de PlayStation VR-bril te gebruiken om 360-gradenbeelden op YouTube te bekijken.

De verspreiding van de update is gemeld door Reddit-gebruikers en PSVR News. Niet iedereen lijkt de bijwerking van 1.08 naar 1.09 al te kunnen ontvangen. Gebruikers die deze wel binnen hebben, klagen over de lage resolutie van de video's. Deze zouden beperkt zijn tot 1080p, uitgerekt over het gehele 360gradenbeeld. Bij gebruik van Google Cardboard is de resolutie hoger te zetten, tot aan 4k.

Daarnaast ervaren gebruikers weergaveproblemen bij 3d-panoramavideo's. Sommige gebruikers kunnen de 3d-video's wel streamen, maar het stereoscopische beeld klopt daarbij niet. Andere nieuwe functionaliteit brengt de update niet. Volgens een screenshot van UploadVR meldt de changelog alleen dat ondersteuning voor PSVR is toegevoegd.