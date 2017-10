Sony werkt aan nieuwe PSVR met licht gewijzigde hardware

Sony heeft bekendgemaakt dat het aan een nieuwe versie van de PlayStation VR werkt, die ten opzichte van het huidige model licht gewijzigde hardware heeft. Zo beschikt het model over ge´ntegreerde koptelefoons en is er ondersteuning voor hdr-passthrough.

Sony licht de aanpassingen toe in een gewijzigde versie van zijn Amerikaanse faq. Daarin zegt het bedrijf dat de nieuwe versie het modelnummer CUH-ZVR2 draagt en dat het ontwerp is gewijzigd zodat de koptelefoonkabels nu in de headset zijn verwerkt. Bovendien is er een smallere verbindingskabel aanwezig. Verder ondersteunt de vernieuwde processor unit nu ook passthrough voor hdr, zodat mensen met een hdr-televisie niet eerst de unit tussen de tv en de console uit moeten halen om hdr-beelden te zien te krijgen. De functie is alleen beschikbaar als de tv uitstaat.

In de mededeling rept Sony alleen over de beschikbaarheid in de VS en zegt het dat nadere details zullen volgen. De prijs van de headset gaat door de wijziging niet omhoog, belooft Sony. Het nieuwe model is te herkennen aan het modelnummer, dat verschilt van de huidige versie met nummer ZVR1. Ook de afbeelding en tekst op de verpakking zijn gewijzigd. In een Japanse aankondiging toont Sony het uiterlijk. In dat land komt de nieuwe versie in oktober uit. Over een Europese release heeft Sony niets bekendgemaakt.

Bron: PlayStation Japan