Gratis programma Paint.NET verschijnt als betaalde app in Windows Store

Paint.NET, een gratis programma voor Windows om beelden te bewerken, is als betaalde app in de Windows Store verschenen. Beide versies bevatten dezelfde functies en blijven ook naast elkaar bestaan, zegt de ontwikkelaar.

De ontwikkelaar, Rick Brewster, wilde eigenlijk een Doneer-knop in de Windows Store-versie zetten, maar dat mag niet van Microsoft, vertelt hij op zijn blog. De enige manier om mensen om geld te vragen via de Windows Store is een betaalde versie van zijn programma maken. Hij benadrukt dat het geld dat via donaties binnenkomt, niet te weinig is, hoewel maar een klein deel van de gebruikers een schenking doet.

De Store-versie kost momenteel 4,99 euro en heeft wel een voordeel ten opzichte van het losse programma, omdat die Paint.NET op de achtergrond automatisch up-to-date houdt. De Win32-versie kijkt zo eens in de tien dagen op de server of er een nieuwe versie is. Plug-ins werken ook met de Windows Store-variant en gebruikers moeten die apart installeren in een aparte map in de Documenten-map. De Win32-variant blijft kosteloos beschikbaar via de site van de ontwikkelaar.