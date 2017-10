Oracle kondigt 'geautomatiseerde database' aan als Amazon-concurrent

Oracle heeft op zijn OpenWorld-conferentie in San Francisco een nieuw databaseaanbod aangekondigd onder de naam 18c. Volgens het bedrijf is de dienst goedkoper dan concurrent Amazon en worden bijvoorbeeld patches en beveiligingsupdates automatisch uitgevoerd.

In de aankondiging claimt Oracle dat de dienst daardoor minder dan dertig minuten ongeplande downtime per jaar kan realiseren en dat organisaties hun kosten kunnen halveren ten opzichte van Amazon. De zogenaamde Oracle Autonomous Database Cloud moet zelfstandig werkzaamheden kunnen uitvoeren, zoals het in real time toepassen van patches en provisioning, schrijft ZDNet op basis van de presentatie door Oracle-cto Larry Ellison.

Machine learning zou menselijke inmenging zoveel mogelijk reduceren. Dit geldt eveneens voor de beveiliging van de database. Daarover wil het bedrijf binnenkort meer bekendmaken. Volgens Ellison betekent de automatisering niet dat admins niet meer nodig zijn of niets te doen hebben, maar dat ze zich met andere taken kunnen bezighouden.

De nieuwe database voor warehousing moet in december beschikbaar komen. Een oltp-variant moet in de zomer van het komende jaar volgen.