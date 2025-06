Oracle ontkent datalek waarbij beveiligingsinformatie gestolen zou zijn

Oracle ontkent dat het slachtoffer is geworden van een cyberaanval waarbij beveiligingsinformatie en bepaalde gegevens van klanten via de Oracle Cloud-dienst gestolen zijn. Een hacker claimt zes miljoen bestanden te hebben gestolen van het clouddienstbedrijf.

In een statement tegenover BleepingComputer laat Oracle weten: "Er is geen datalek bij Oracle Cloud. De gepubliceerde credentials zijn niet voor Oracle Cloud. Er is geen data van klanten van Oracle Cloud gestolen of verloren."

Het bedrijf reageert hiermee op aantijgingen van een hacker die ter legitimatie van zijn vermeende cyberaanval bepaalde gegevens openbaarde, waaronder een lijst van bedrijven die gebruikmaken van de single sign-on-dienst van het bedrijf. Ook zouden er versleutelde sso-wachtwoorden gestolen zijn, waarbij de hacker instructies claimt te hebben om deze te ontsleutelen. Verder claimt de hacker dat hij Java Keystore- en encryptiesleutelbestanden bemachtigd heeft.

Daarnaast deelde de hacker een archieflink waaruit zou blijken dat hij een .txt-bestand naar de server voor login.us2.oraclecloud.com wist te uploaden, wat erop kan wijzen dat hij toegang tot de servers van Oracle had. Hier heeft Oracle vooralsnog niet inhoudelijk op gereageerd.

Volgens de hacker heeft hij Oracle om een betaling gevraagd om uit te leggen hoe hij toegang tot de servers van het bedrijf wist te verkrijgen. De cybercrimineel claimt dat Oracle zijn aanbod afwees omdat 'alle benodigde informatie al bekend was'.