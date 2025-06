KPN komt met mobiel SuperUnlimited+-abonnement voor 37,50 euro per maand

KPN introduceert een nieuw mobiel abonnement: SuperUnlimited+. Het kost 37,50 euro per maand, biedt onbeperkt datagebruik en een maximale downloadsnelheid van 1Gbit/s. Het abonnement bevat een EU-datalimiet van 100GB en een 25GB-datalimiet voor niet-EU-landen.

Uit een blogpost van KPN blijkt dat de maandelijkse datalimiet van 25GB geldt in de Verenigde Staten, Canada, Turkije, Marokko, Suriname en Caribisch Nederland. Klanten kunnen ook 100GB aan data delen met abonnementen op hetzelfde adres. Het nieuwe mobiele abonnement is per direct beschikbaar.

De telecomprovider heeft de snelheid van het Unlimited300-abonnement daarnaast verhoogd naar 400Mbit/s, waardoor die optie nu Unlimited400 heet. Dit pakket heeft eveneens onbeperkt maandelijks datagebruik, een datalimiet van 50GB die in de EU van toepassing is en klanten kunnen 50GB aan data delen met abonnementen op hetzelfde adres. De maandelijkse abonnementsprijs van Unlimited400 bedraagt 32,50 euro.

KPN schrijft dat het een aantal datalimieten van andere mobiele abonnementen heeft verhoogd. Abonnementen met een maandelijkse limiet van 6GB hebben nu een limiet van 8GB. Bij de abonnementen die voorheen een datalimiet van 12GB hadden, ligt de maandelijkse limiet nu op 15GB. Klanten die een data-only simkaart willen bestellen, kunnen voortaan kiezen voor een abonnement met maandelijks 1GB aan data met een snelheid van 300Mbit/s. Dat kost 10 euro per maand. Er is ook een optie om een Unlimited50-abonnement af te sluiten. Dat heeft een maandelijkse datalimiet van 40GB, een maximale downloadsnelheid van 50Mbit/s en kost 27,50 euro per maand.

De Nederlandse provider brengt ook een Teens Unlimited-abonnement op de markt. Dit heeft een maximale downloadsnelheid van 300 Mbit/s en een datalimiet van 30GB per maand, die in de EU van toepassing is. Dit abonnement kost 20 euro per maand.

Update, 14.30 uur - De maandelijkse prijs voor het SuperUnlimited+-abonnement is aangepast naar 37,50 euro per maand. Voorheen stond de prijs met combivoordeel vermeld. De prijs voor het Unlimited400-abonnement is aangepast naar 32,50 euro per maand. Hier stond ook de prijs met combivoordeel vermeld. Met dank aan de reactie van Frikandel.