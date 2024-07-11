KPN activeert 3,5GHz-band voor sneller 5G

KPN heeft de 3,5GHz-band voor 5G geactiveerd. Na Odido is KPN hiermee de tweede provider van Nederland die de frequentieband gebruikt. Alleen Vodafone gebruikt de 3,5GHz-band voor zover bekend nog niet.

KPN zei woensdag tegen Tweakers de 3,5GHz-band die dag te willen activeren. De provider zei donderdag dat de eerste 3,5GHz-sites inderdaad woensdag online zijn gegaan en dat sindsdien meer 3,5GHz-masten zijn geactiveerd. Inmiddels melden klanten op Gathering of Tweakers ook dat de frequentieband wordt ingezet. Tweaker ikbenjoeri meldt een maximale downloadsnelheid van 700Mbit/s. Voorheen was de maximale snelheid op KPN's netwerk beperkt tot 600Mbit/s.

Odido activeerde woensdag als eerste Nederlands provider de 3,5GHz-band. Hierbij meldde ikbenjoeri een snelheid van bijna 1,5Gbit/s. Odido-klanten met een Unlimited Premium-abonnement hebben geen snelheidslimiet, maar de provider zegt dat klanten een snelheid tot 1Gbit/s kunnen verwachten. Hoewel klanten hogere snelheden melden door de 3,5GHz-band, biedt de extra frequentieruimte vooral veel extra capaciteit om drukte op piekmomenten op te vangen. Daardoor moeten klanten ook bij bijvoorbeeld festivals en sportevenementen een stabielere verbinding hebben.

Het activeren van de 3,5GHz-band is mogelijk doordat KPN en Odido beide 100MHz wonnen bij de 3,5GHz-veiling. De gewonnen vergunningen werden woensdag door de Rijksdienst Digitale Infrastructuur verleend. Ook Vodafone won 100MHz bij de 3,5GHz-veiling, maar heeft zijn 3,5GHz-netwerk voor zover bekend nog niet geactiveerd. Vodafone zei woensdag tegen Tweakers nog geen mededelingen te kunnen doen over wanneer de frequentieband wordt ingezet. De provider zegt wel de band in te gaan zetten als aanvulling om het netwerk van voldoende capaciteit te voorzien.

RDI 3,5GHz 5G veiling

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 11-07-2024 14:11
60 • submitter: ikbenjoeri

11-07-2024 • 14:11

60

Submitter: ikbenjoeri

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Reacties (60)

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jk-5
11 juli 2024 14:45
KPN doet het technisch wel iets anders dan Odido. KPN heeft namelijk ook 5G2100 actief, net als 5G700. Je primaire signalling loopt over 4G, in de praktijk is dat 1800MHz of 2600MHz. Daarnaast wordt dan vaak 5G2100 gekoppeld als primaire 5G band (ENDC). Vervolgens wordt 5G3500 daar weer naast gekoppeld (NRCA). Dat betekent dat je upload over 4G1800 en 5G2100 loopt.

KPN heeft op dit moment zo'n kleine 1000 sites waar 3500MHz aanwezig is. In tegenstelling tot Odido is het bij KPN mogelijk om het 3500MHz signaal te koppelen vanaf een mast in de buurt. Als je dus primair (op 4G of 5G) bent verbonden met een mast waar je vrijwel naast staat die geen 3500MHz heeft, maar er is een mast in de omgeving die wel 3500MHz heeft, kun je er alsnog gebruik van maken. Dit concept heet inter-site ENDC.

KPN zet 5G alleen aan op masten met moderne transmissie. Dit betekent een 10Gbps glasvezelverbinding of een 4Gbps straalverbinding. Dit geldt niet alleen voor 3500MHz, maar ook voor 700MHz en 2100MHz. Dat betekent dat er altijd een hoge snelheid aanwezig is. Maar ik heb op KPN 5G sinds de activatie nog geen snelheden gezien die veel hoger zijn dan 700Mbps, terwijl hun netwerk dat ruim aan zou moeten kunnen. Ter vergelijking, het Odido netwerk doet op sommige plekken met gemak zo'n 1.6Gbps sinds de landelijke activatie afgelopen nacht. Het kan zijn dat ze de meeste simkaarten afknijpen, of het kan iets anders technisch zijn. Maar een erg leuke ontwikkeling!

Trouwens voor wie nieuwsgierig is waar het hangt, 5G3500 zal pas zichtbaar worden op Antennekaart wanneer KPN een update doet naar het Antenneregister van de overheid. Dit doen ze eens per maand. Het kan dus nog zeker twee tot drie weken duren voordat de KPN data daar zichtbaar wordt.

Nu is het wachten dus op Vodafone...
Rastapopoulos @jk-511 juli 2024 14:58
Leuk, dank voor de uitleg. Heb je toevallig ook wat meer info over wanneer de signalling ook over 5G gaat lopen bij KPN en eventueel de andere providers?
jk-5
@Rastapopoulos11 juli 2024 15:28
Zeker! De signalling loopt ook primair over 5G wanneer standalone 5G wordt aangeboden. Hiervoor is het nodig dat het corenetwerk van de provider een volledige 5G core is. Op dit moment zijn de providers nog niet op dat punt, hoewel ze er wel alle drie mee bezig zijn. Op basis van signalen uit de industrie heb ik het vermoeden dat KPN op dit moment het verste is met de implementatie hiervan.

De provider moet hiervoor namelijk ook meteen VoNR implementeren (bellen over 5G). Anders moet voor een telefoongesprek worden teruggevallen naar NSA 5G of zelfs 4G (in beide situaties loopt je signalling over 4G).

Ook zullen NSA en SA 5G in de praktijk zeer waarschijnlijk naast elkaar blijven bestaan. ENDC (EUTRA-NR Dual connectivity, het tegelijk verbonden zijn met 4G en 5G) werkt alleen maar onder NSA. Nu we 3500MHz erbij hebben is er opzich genoeg capaciteit op 5G, maar op sites waar dat niet hangt heb je alleen wat 700MHz, en misschien nog een mid-band erbij. Dat betekent dat de capaciteit klein is. Als je met SA 5G bent verbonden ben je aangewezen op die beperkte capaciteit. Als je via NSA bent verbonden kun je ook gebruik maken van ENDC, waardoor je ook de 4G capaciteit kan gebruiken. Om die reden zal NSA blijven bestaan, en zul je er ook zeker mee verbinden wanneer de dekking van de hoge 5G banden minder is.
FooLsKi @jk-511 juli 2024 18:44
Op zich zou je ook NE-DC kunnen doen op je 5G SA-netwerk. Hetzelfde als EN-DC maar dan met je signalling over je 5G-core.
Heeft KPN B1 (2100MHz) al compleet gerefarmed naar n1? Of doen ze DSS?
jk-5
@FooLsKi11 juli 2024 18:45
Klopt inderdaad! De 5G spec staat het toe, maar in de praktijk wordt het vrijwel nergens geïmplementeerd. Misschien dat dat later nog gaat veranderen.

Ja, 2100MHz is nu helemaal 5G-only bij KPN. De enige uitzondering daarop zijn de festival COWs, waar ze nog wel DSS doen met 4G en 5G. Het kost ze anders te veel signallingcapaciteit.
FooLsKi @jk-511 juli 2024 19:04
Volgens mij heeft Cosmote in Griekenland 5G SA met NE-DC. Ze hebben nog niet zo gek lang geleden hun 5G SA-netwerk commercieel live gezet. Ik denk persoonlijk dat NE-DC (zgn Architecture Option 4) een groter voordeel gaat zijn in de overgang naar uitfasering van 4G dan een apart 5G SA-netwerk (Option 2). T-Mobile UK/Deutsche Telekom had daar een aantal jaar terug een goed beargumenteerd stuk over. Ik kan alleen nog een redelijke samenvatting hier vinden, vrij onderaan het artikel (ook alweer 4 jaar oud maar m.i. nog steeds actueel).
Ricco02 @jk-511 juli 2024 16:48
Is het niet gewoon niet hoger dan 700 Mbps omdat het hoogste snelheids abonnement bij KPN rond de 600 Mbps ligt? Ze bieden geen hogere snelheden aan volgens hun abonnementen.
pumpidumpi 11 juli 2024 15:04
Voorlopig wordt ik met mn iPhone 12 regelmatig op Edge gezet. Netzoals tientallen of honderden andere Nederlanders met een iPhone 11 of 12 en KPN abbo. Lijkt combi van iOS 17.5.1 en iPhone 11/12 en KPN. Wordt er ondertussen aardig zat van...
Ergens hoop ik dat het veroorzaakt wordt door onderhoud aan de masten tbv deze change zodat als dit aan staat het weer gaat werken. Maar ik vrees ook dat die ijdele hoop is.
jk-5
@pumpidumpi11 juli 2024 15:31
Dit is idd een probleem met iPhone 11 en 12 op het KPN netwerk. Hier wordt op hoog niveau aan gewerkt om naar een oplossing te zoeken. Als je het nog niet hebt gedaan, neem even contact met KPN op om kenbaar te maken dat je hier ook last van hebt, om ervoor te zorgen dat je wordt meegenomen in een eventuele oplossing.
RobbyTown @jk-511 juli 2024 17:42
2 jaar terug was het specifiek 11 met een bepaalde chip wat ik nog vaag weet.

Zag de berichten enkele weken terug alweer voorbij komen.

Simyo team mag ook wel hoogte worden gebracht. Daar word je als klant afgepoeierd door ze met 'update je iOS' en we hebben een reset op je sim gedaan.
praseodymium @RobbyTown11 juli 2024 19:10
KPN heeft destijds de iPhone 11 van klanten die hier last van hadden juist vervangen door een iPhone 12: nieuws: KPN biedt 'veel' iPhone 11-gebruikers met verbindingsproblemen iPhone...
pumpidumpi @jk-512 juli 2024 09:00
Waar en hoe kun je dat het beste melden. Het beeld dat ik mij dan eerst langs de eerste- en tweede-lijns helpdesk moet worstelen houd me tegen.
PatrickC @pumpidumpi11 juli 2024 21:29
Aha, dat verklaart een een hoop. Mijn 12 Pro springt de laatste dagen regelmatig naar edge. Dacht al dat mijn iPhone stuk was.
jscholte @pumpidumpi11 juli 2024 19:53
Had hier ook last van, heb op mijn iphone 12 pro alle netwerk instellingen gereset en daarna niet meer last gehad.
pumpidumpi @jscholte11 juli 2024 22:38
Dat hielp bij mij maar korte tijd. Hoe kort geen idee, maar je bent ook gelijk je wifi netwerken 'kwijt'. En dat vind ik ook best vervelend.
jscholte @pumpidumpi11 juli 2024 22:42
Klopt dat is idd irritant, maar die van mij is na reset nu ongeveer 2 weken stabiel
SURFivor @jscholte12 juli 2024 11:55
Ik had in eerste instantie na de reset beter bereik (iPhone 12) maar vorige week had ik weer momenten dat het netwerk naar Edge sprong. Nu zit ik op de snelle band, net een Speedtest gedaan en 688Mbps gehaald. Hopelijk lost de activatie ook de problemen op bij drukke plekken zoals bij festivals. Vaak is het bereik dramatisch en slurpt het je batterij leeg omdat je telefoon constant probeert verbinding te maken.
forclanz @pumpidumpi12 juli 2024 12:03
Wow mijn collega’s hebben dit ook…..
Skix_Aces 11 juli 2024 14:17
Zou dit dan ook meteen te gebruiken zijn voor virtuele providers zoals Youfone, of is daar niks over bekend?
Mday @Skix_Aces11 juli 2024 14:23
Ik wacht al jaren op 5G voor Simyo, maar ik denk dat dit nu iets is waar ze (KPN) op willen verschillen onderling.
sympa
@Mday11 juli 2024 14:45
Er is iets meer kans dat ze nu 5G gaan openzetten voor iedereen. Omdat klanten afhandelen op 350 MHz weer ruimte scheelt voor degenen die op een lage frequentie moeten.
Al zal de 5G lage frequentie bij KPN (700? 800? 900?) nog wel aardig leeg zijn misschien.
jk-5
@Skix_Aces11 juli 2024 14:46
Ja. Het netwerk maakt hiervoor geen onderscheid in wat voor (virtuele) provider je gebruikt. Zo lang je 5G toegang hebt kun je hier gebruik van maken. Echter limiteren veel virtuele providers de totale snelheid wel, waardoor het voor jou als gebruiker misschien niet sneller aanvoelt.
Timmiejj @jk-511 juli 2024 16:06
Vaak is het de MNO die verschillende snelheidsprofielen aanbied aan de MVNO, uiteraard met verschillende prijspunten, prijsvechters zullen veelal niet de snelste profielen afnemen, die kosten immers ook het meeste geld.

Als de MVNO eigendom van de betreffende MNO is speelt dat prijspunt natuurlijk niet zo maar de differentiatie in snelheid wordt nog steeds gemaakt aangezien het toch vaak premium vs budget brands betreft
Hetisweergezell @Skix_Aces11 juli 2024 14:32
Net snel even een speedtest met Youfone gedaan. Down 248mbit en up 100 mbit. Voor mij snel zat maar geen 700 mbit. Maar mijn test zegt waarschijnlijk niet veel. Heb wel vol bereik (volgens mijn Fairphone 5) maar zit wel binnen.
krakendmodem
@Hetisweergezell11 juli 2024 15:34
Abonnement bij youfone gaan tot 256Mbit. Dus het klopt was je ziet.
svenie3000 @Hetisweergezell11 juli 2024 14:46
Vaak zijn de virtuele providers gelimiteerd. Simpel zit bijvoorbeeld op max 150 mbit.
Frame164 @Skix_Aces11 juli 2024 14:53
Dat hangt er helemaal van af of de virtuele providers dit hebben afgenomen, en of KPN dit al als wholesale wil aanbieden. Bij eerdere vernieuwingen zag je altijd dat het voor MVNO's al gauw een jaar later was. Eerst de eigen klanten, dan de wholesale partijen. Wat op zich wel logisch is. Iets nieuws wil je toch eerst aan de "premium" klanten bieden.
Zenix @Skix_Aces11 juli 2024 19:24
Ben doet al een tijdje 5G standaard, dus dat werkt prima.
ChemoNL 11 juli 2024 14:14
Hier op de HTC in Eindhoven merk ik nog geen verschil qua snelheid
Theelichtje @ChemoNL11 juli 2024 14:15
Hier in Veldhoven ook nog niet inderdaad, zie ook dat de KPN dekkingskaart nog niet is geupdate.
Glassertje @Theelichtje11 juli 2024 15:23
n78 is sinds vandaag actief in Veldhoven. Haal ook 700Mbit, maar door een cap op mijn verbinding zakt die daarna.
jk-5
@ChemoNL11 juli 2024 14:50
De site op het dak midden op het HTC heeft wel 3500MHz hangen voor KPN, dus zou het moeten kunnen doen. Geen idee of het daar nog uit staat. Die site heeft 64x64 massive mimo antennes die ook beamforming doen, dus dat wordt lekker snel als het echt aan staat.
Hell-Slave 11 juli 2024 14:35
Wat moet de gemiddelde gebruiker nu met 1Gb/s?
5G verbruikt alleen maar meer stroom, ik heb het ook uitgezet en m'n batterij verbruik is verminderd.
Naafkap @Hell-Slave11 juli 2024 14:38
Een gemiddelde gebruiker niks. Echter deel je de ether met alle gebruikers in de regio. Dus hoe meer snelheid, hoe meer capaciteit voor alle gebruikers. Dat is wel belangrijk voor iedereen.
Ten aanzien van batterijbesparing: dat is niet waarneembaar.
GoingToaster299 @Naafkap11 juli 2024 14:40
Er zit wel degelijk een waarneembaar verschil in batterijconsumptie tussen 4g en 5g: https://www.lyntia.com/en/news/5g-4g-connectivity/
Mizgala28 @GoingToaster29911 juli 2024 14:50
Uit ervaring klopt het dat 4G zuiniger is.

MAAR, het valt mij tegenwoordig op dat het verschil fors kleiner is geworden.

Mobiele chips van nu gaan zuiniger om op 5G, verder had ik in het verleden vaker beter 4G bereik dan op 5G, tegenwoordig is het gelijk of is 5G beter qua bereik.

Allemaal dingen die ook een rol spelen.
turkeyhakan @Hell-Slave11 juli 2024 14:39
Je doelt op twee zaken, 5G en de bijbehorende snelheid. Fijn dat je het hebt uitgezet, ik ben heel blij met de snelheidsverhoging.
mr_evil08 @Hell-Slave11 juli 2024 14:44
Dit horen we iederkeer weer, bij 2G,3G & 4G was dat ook het geval.
5G zorgt er ook voor dat er meer capaciteit is in drukke gebieden waar veel mensen zijn.
Frame164 @Hell-Slave11 juli 2024 14:54
5G is niet alleen voor smartphones. Als je het gaat gebruiken voor FWA is het opeens een heel ander verhaal. Dan wordt het een alternatief voor glasvezel, zoals al in veel landen wordt aangeboden in landelijke gebieden.
The Third Man @Hell-Slave11 juli 2024 15:03
Voor elke MB die je binnentrekt belast je het netwerk korter als je bandbreedte hoger is, aangenomen dat het CDN waar je het vandaan haalt ook meeschaalt. Maar onderstaan de stroom kunnen ze op deze manier meer gebruikers op een mast kwijt. Vooral handig bij evenementen of als een andere mast uitvalt bijvoorbeeld.
turkeyhakan 11 juli 2024 14:24
Antennekaart is ook nog niet bijgewerkt.
jk-5
@turkeyhakan11 juli 2024 14:40
KPN stuurt maar eens per maand een update naar het Antenneregister van de overheid, pas dan wordt de data inzichtelijk helaas
turkeyhakan @jk-511 juli 2024 14:52
Antenneregister is wel bijgewerkt voor de 3,5GHz masten in mijn woonwijk. Maar of dit voor KPN geldt of voor Odido, weet ik niet..
jk-5
@turkeyhakan11 juli 2024 14:53
Dat is dan Odido. Voor Antennekaart verwerk ik elke ochtend eventuele binnengekomen updates in Antenneregister, en vanochtend is daar helaas niks veranderd. De laatste KPN update is een kleine 2 weken geleden, dus het kan nog wel 2 tot 3 weken duren voordat hun data verschijnt.
turkeyhakan @jk-511 juli 2024 14:55
Thanks! Ik ben wel heel erg benieuwd of KPN mijn Unlimited abonnement uit 2022 (500Mbit) nu heeft bijgesteld naar 300Mbit.. ik kom namelijk niet hoger dan 270Mbit...
The Wizard Moderator Mobile @turkeyhakan11 juli 2024 15:00
KPN heeft lang nog niet zoveel antennes/infra geupgrade voor 3500 MHz, ongeveer 1 op de 4/5 sites (gemiddeld) als Odido heeft gedaan, dus het kan best zijn dat jouw locatie (nog) geen 3500 MHz heeft.
Timmiejj @The Wizard11 juli 2024 16:09
Dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat Odido nagenoeg alle masten recent moest vervangen omdat dit Huawei apparatuur was :)
FooLsKi @Timmiejj11 juli 2024 19:19
Je masten mogen nog van Huawei zijn, je corenetwerk alleen niet meer.
Vipertje @Timmiejj11 juli 2024 23:23
Bij KPN hebben ze juist vol ingezet op Huawei masten en rollen die nog actief uit. Erg aparte ontwikkeling ondanks dat masten van Huawei wel mag.
pumpidumpi 11 juli 2024 15:06
Kun je trouwens ergens zien op welke band je zit? In het nieuwsbericht lijkt alsof het alleen indirect nav de snelheid afgeleid kan worden.

[Edit]
Als je *3001#12345#* belt (iig op iPhone) krijg je veel info. Hoe je dat moet lezen is weer een ander verhaal.

[Reactie gewijzigd door pumpidumpi op 22 juli 2024 13:18]

VChunky 11 juli 2024 16:07
Grappig dat op een veiling de prijs per vergunning voor elke provider hetzelfde is gebleken.
krakendmodem
@VChunky11 juli 2024 16:47
Dat klopt.

“De vergunning worden verdeeld in een meerrondenklokveiling. Delenemers bieden hierbij bij oplopende prijzen op het gewenste aantal vergunning, 'net zo lang tot vraag en aanbod precies gelijk zijn' meldt het ministerie van EZK. De totale looptijd van de vergunningen is ruim zestien jaar. De minimale opbrengst van de veiling bedraagt 170 miljoen euro.

https://www.rdi.nl/actuee...egint-op-15-februari-2024
ucsdcom
11 juli 2024 14:25
Opvallend: op de nieuw geactiveerde locaties zie je de snelheid eerst naar rond de 1GB/s knallen, waarna dit direct naar beneden wordt geregeld zo rond de 700 Mb/s. Blijkbaar toch een voorzichtige start

(KPN Super unlimited sim met maximale sneheid dus/zonder snelheidscap dus daaraan ligt het niet).

[Reactie gewijzigd door ucsdcom op 22 juli 2024 13:18]

turkeyhakan @ucsdcom11 juli 2024 14:33
In de voorwaarden van mijn 1,5 jaar oude abonnement staat dat de maximale snelheid theoretisch 500 Mbit is. Dus ik hoop dat KPN die niet heeft bijgesteld naar 300 met de nieuwe Unlimited abonnementen...

Ik merk wel dat ik 1 streepje meer heb op mijn iPhone sinds 1/2 uur.

[Reactie gewijzigd door turkeyhakan op 22 juli 2024 13:18]

Verwijderd 11 juli 2024 15:58
Voor de individuele gebruiker is dit nauwelijks interessant. De grootste beperking zit hem meestal toch in de servers waarvan je je data download/upload. Ik heb thuis 930Mbps WIFI maar haal toch echt nooit die snelheid behalve bij een Ookla speedtest.
Het is, zoals sommigen hier al aanhalen, interessant voor evenementen waarbij een groot aantal personen aanwezig is omdat de totale bandbreedte hoger is waardoor je minder snel tegen de beperkingen aan loopt.
Vipertje @Verwijderd11 juli 2024 23:27
Totdat je in het buitengebied woont en nog DSL hebt en je straks een 5G modem in je huis kan plaatsen en ineens vliegensvlug internet hebt. Je moet moet verder kijken dan mobieltjes. Door 5G gaat ook de latency van mobiel internet flink omlaag waardoor mobiel internet als thuis aansluiting interessant wordt

[Reactie gewijzigd door Vipertje op 22 juli 2024 13:18]

Verwijderd @Vipertje12 juli 2024 12:17
Totdat je in het buitengebied woont en nog DSL hebt en je straks een 5G modem in je huis kan plaatsen en ineens vliegensvlug internet hebt. Je moet moet verder kijken dan mobieltjes. Door 5G gaat ook de latency van mobiel internet flink omlaag waardoor mobiel internet als thuis aansluiting interessant wordt
Ik zei ook "nauwelijks interessant" en niet "totaal niet interessant"
Er zijn altijd bijzondere gevallen waar dat wel interessant is. ;)

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 13:18]


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