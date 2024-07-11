KPN activeert 3,5GHz-band voor sneller 5G

KPN heeft de 3,5GHz-band voor 5G geactiveerd. Na Odido is KPN hiermee de tweede provider van Nederland die de frequentieband gebruikt. Alleen Vodafone gebruikt de 3,5GHz-band voor zover bekend nog niet.

KPN zei woensdag tegen Tweakers de 3,5GHz-band die dag te willen activeren. De provider zei donderdag dat de eerste 3,5GHz-sites inderdaad woensdag online zijn gegaan en dat sindsdien meer 3,5GHz-masten zijn geactiveerd. Inmiddels melden klanten op Gathering of Tweakers ook dat de frequentieband wordt ingezet. Tweaker ikbenjoeri meldt een maximale downloadsnelheid van 700Mbit/s. Voorheen was de maximale snelheid op KPN's netwerk beperkt tot 600Mbit/s.

Odido activeerde woensdag als eerste Nederlands provider de 3,5GHz-band. Hierbij meldde ikbenjoeri een snelheid van bijna 1,5Gbit/s. Odido-klanten met een Unlimited Premium-abonnement hebben geen snelheidslimiet, maar de provider zegt dat klanten een snelheid tot 1Gbit/s kunnen verwachten. Hoewel klanten hogere snelheden melden door de 3,5GHz-band, biedt de extra frequentieruimte vooral veel extra capaciteit om drukte op piekmomenten op te vangen. Daardoor moeten klanten ook bij bijvoorbeeld festivals en sportevenementen een stabielere verbinding hebben.

Het activeren van de 3,5GHz-band is mogelijk doordat KPN en Odido beide 100MHz wonnen bij de 3,5GHz-veiling. De gewonnen vergunningen werden woensdag door de Rijksdienst Digitale Infrastructuur verleend. Ook Vodafone won 100MHz bij de 3,5GHz-veiling, maar heeft zijn 3,5GHz-netwerk voor zover bekend nog niet geactiveerd. Vodafone zei woensdag tegen Tweakers nog geen mededelingen te kunnen doen over wanneer de frequentieband wordt ingezet. De provider zegt wel de band in te gaan zetten als aanvulling om het netwerk van voldoende capaciteit te voorzien.